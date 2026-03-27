El mejor ejercicio de tren inferior para mayores de 60 años: fortalece las piernas en pocas semanas

adultos mayores ejercicio Las sentadillas en pared es un ejercicio apto para adultos mayores.

En este sentido, el primer paso será colocarte de espaldas a la pared, con una separación de entre 30 y 60 centímetros. Al apoyar la espalda, deberás hacerlo solo con la parte alta de la espalda y hombros en la pared. La cadera debe quedar apenas separada. Los pies deben estar a la anchura de las caderas, mientras que el abdomen tendrá que estar activo.

Con la mirada al frente, comenzarás el movimiento de descenso flexionando caderas y rodillas a la vez, dejando que la espalda se deslice un poco por la pared. El movimiento debe realizarse de manera controlada, imitando un desplazamiento similar a sentarse hacia atrás, manteniendo el peso en los talones.

adultos mayores ejercicio 1 Con este movimiento fortalecerás tus piernas.

A su vez, se debe buscar una profundidad cómoda, con los muslos paralelos al suelo o un poco más altos, sin que las rodillas se vayan mucho por delante de la punta de los pies. Para regresar, empujar fuerte el suelo con los talones, extender rodillas y caderas y volver a la posición inicial.

La sugerencia de especialistas pasa por hacer 3 series de 8 repeticiones. Aquellos adultos mayores que sean activos físicamente podrán realizar 3 series de 12 repeticiones cada una, haciendo pausas entre cada ejercicio.