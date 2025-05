El mayor exportador de la especia más popular del mundo es este país

Diferentes especias forman parte indispensable de la cocina. Entre todas ellas, hay una que lidera en consumo y popularidad. Según el portal almanaque gastronómico, la pimienta, es conocida como “la reina de las especias”. Siendo así la más popular del mundo.

El país que es exportador de la especia más popular del mundo

Según The Observatory of Economic, el mayor exportador de pimienta del mundo es India. La pimienta ha sido históricamente muy importante en el comercio, no solo por su uso culinario, sino también como medio de pago y símbolo de estatus.