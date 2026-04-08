El lago que "momifica" animales y los convierte en piedra: hay una sola especie que sobrevive

Pues se tratan del Lago Bahi y el Lago Natron, este segundo ubicado en el corazón de Tanzania, en África, se encuentra el Valle del Rift, es un lugar muy curioso por los misterios que carga consigo, siendo realmente aterrador.

Normalmente conocido como el Lago Petrificado de Tanzania, a este sitio, muy pocas personas lograr llegar porque el miedo, la incertidumbre y el abismo hacia la vida hace que solo los curiosos y los amantes de las aventuras extremas puedan presenciar el efecto que provoca las aguas de este lago en los animales.

Lo cierto es que no existe una petrificación real, sino un proceso de momificación y recubrimiento mineral causado por la composición del agua que afecta a los animales. El lago tiene niveles extremadamente altos de sales y carbonato de sodio, lo que genera un ambiente alcalino.

flamenco A pesar de estas condiciones extremas es uno de los principales sitios de reproducción de los flamencos enanos.

Por eso, este entorno puede resultar letal para animales que no están adaptados, sobre todo algunas aves o pequeños mamíferos que, a penas se acercan al lago los minerales se adhieren a su cuerpo y lo preservan, generando esa apariencia rígida, como piedra.

La única especie animal que sobrevive en el lago de sangre

No todo es muerte en este lugar porque hay una especie animal que le hace frente y desafía al lago viviendo ante el aterrador fenómeno que allí ocurre. Se trata del tierno flamenco de color rosa y estatura pequeña donde comen las famosas algas que crecen del agua.

Sin embargo, una segunda especie que también ha podido sobrevivir y no ha sido convertida en piedra, es el pez alcolapia alcalica porque logró desarrollar la capacidad para sumergirse en estas aguas ácidas sin ser petrificado.