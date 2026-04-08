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El lago que "momifica" animales y los convierte en piedra: hay una sola especie que sobrevive

África esconde entre sus paisajes una curiosidad única. Se trata del aterrador lago de sangre que convierte a los animales en piedra. ¿Cómo es posible?

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
El lago que momifica animales y los convierte en piedra: hay una sola especie que sobrevive

El lago que "momifica" animales y los convierte en piedra: hay una sola especie que sobrevive

En el mundo existen miles de lagos con diferentes tamaños y temperaturas, que aunque tienen un paisaje hermoso, suelen ser peligrosos. De hecho, existe un espejo de agua que siempre que alguien lo vio le llamó la atención mundial una característica particular: habian animales en sus orillas que parecen haberse convertido en piedra.

Entre sus aguas rojas y rosadas que se asemejan a la sangre, el Lago Natron, en África, este lugar es famoso por imágenes de animales aparentemente duros y petrificados. Aunque la ciencia explica que esa supuesta transformación en piedra, se debe a un proceso químico que conserva los cuerpos con apariencia mineral.

El lago que "momifica" animales y los convierte en piedra

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El carbonato de sodio presente en este lago se utilizaba hist&oacute;ricamente en momificaci&oacute;n en el Antiguo Egipto, pero la &ldquo;petrificaci&oacute;n&rdquo; aqu&iacute; es en realidad una mineralizaci&oacute;n superficial donde los cuerpos pueden conservarse durante largos per&iacute;odos sin descomposici&oacute;n visible.

El carbonato de sodio presente en este lago se utilizaba históricamente en momificación en el Antiguo Egipto, pero la “petrificación” aquí es en realidad una mineralización superficial donde los cuerpos pueden conservarse durante largos períodos sin descomposición visible.

En África oriental existen dos lagos alcalinos que no se cruzan con ríos o mares, porque se alimentan únicamente del agua de manantiales calientes, y se los denomina como “lagos terminales”; ¿qué coincidencia, no? ¿Terminales para quienes?, ¿o es tan solo un hecho que le hace honor a su nombre?

Pues se tratan del Lago Bahi y el Lago Natron, este segundo ubicado en el corazón de Tanzania, en África, se encuentra el Valle del Rift, es un lugar muy curioso por los misterios que carga consigo, siendo realmente aterrador.

Normalmente conocido como el Lago Petrificado de Tanzania, a este sitio, muy pocas personas lograr llegar porque el miedo, la incertidumbre y el abismo hacia la vida hace que solo los curiosos y los amantes de las aventuras extremas puedan presenciar el efecto que provoca las aguas de este lago en los animales.

Lo cierto es que no existe una petrificación real, sino un proceso de momificación y recubrimiento mineral causado por la composición del agua que afecta a los animales. El lago tiene niveles extremadamente altos de sales y carbonato de sodio, lo que genera un ambiente alcalino.

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A pesar de estas condiciones extremas es uno de los principales sitios de reproducci&oacute;n de los flamencos enanos.

A pesar de estas condiciones extremas es uno de los principales sitios de reproducción de los flamencos enanos.

Por eso, este entorno puede resultar letal para animales que no están adaptados, sobre todo algunas aves o pequeños mamíferos que, a penas se acercan al lago los minerales se adhieren a su cuerpo y lo preservan, generando esa apariencia rígida, como piedra.

La única especie animal que sobrevive en el lago de sangre

No todo es muerte en este lugar porque hay una especie animal que le hace frente y desafía al lago viviendo ante el aterrador fenómeno que allí ocurre. Se trata del tierno flamenco de color rosa y estatura pequeña donde comen las famosas algas que crecen del agua.

Sin embargo, una segunda especie que también ha podido sobrevivir y no ha sido convertida en piedra, es el pez alcolapia alcalica porque logró desarrollar la capacidad para sumergirse en estas aguas ácidas sin ser petrificado.

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