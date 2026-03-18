El ITU marcó récord de inscripciones en la UNCuyo y Económicas subió 54% la matrícula de ingreso

Uno de los factores que explica este aumento es la modificación de los planes de estudio. Las carreras de grado se redujeron a 4 años y fueron rediseñadas a fines de 2025, con una estructura más actualizada.

Desde la facultad vincularon directamente ese cambio con el incremento en la matrícula, en un contexto donde el tiempo de formación aparece como uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de elegir una carrera.

El ITU presentó un récord de inscriptos y auge de carreras técnicas

Otra de las instituciones que más inscriptos tuvo fue el Instituto Tecnológico Universitario (ITU) registró 2.935 inscriptos en 2026, el nivel más alto de su historia. La cifra implica un aumento del 15% respecto al año pasado y del 77% en comparación con 2021.

La carrera más elegida fue Ciencia de Datos, con 652 inscriptos. Le siguieron Desarrollo de Software, Marketing, Higiene y Seguridad y Logística.

El dato que sobresale es el perfil de los estudiantes: la mitad ya cuenta con un título previo. Se trata, en muchos casos, de personas que trabajan y buscan una reconversión laboral, especialmente hacia áreas tecnológicas.

Flexibilidad y salida laboral, las claves

Ambos casos tienen factores en común. Por un lado, la reducción de la duración de las carreras y la actualización de contenidos. Por otro, modalidades más compatibles con el trabajo.

En el ITU, por ejemplo, el cursado está organizado en horarios nocturnos y con una frecuencia reducida, pensado para quienes ya están insertos en el mercado laboral.

A eso se suma una tendencia más amplia: el crecimiento de la demanda por formaciones cortas, con rápida salida laboral y vinculadas a sectores dinámicos como la tecnología y la gestión.

Un cambio en la elección de los estudiantes

El cruce de datos muestra un corrimiento en las preferencias. A la par de las carreras tradicionales, ganan terreno opciones más breves y orientadas al empleo.

Sin afirmaciones categóricas, los números dejan ver una tendencia: la duración de la carrera, la flexibilidad y la posibilidad de inserción laboral pesan cada vez más al momento de elegir qué estudiar.