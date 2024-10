El Iscamen liberará otros 20 mil mosquitos estériles fluo para combatir el dengue en Mendoza

Salud mosquito Aedes aegypti.jpg Los machos rojo fluo ya sobrevuelan Guaymallén. Son la primera de tres tandas de 10 mil que desde Iscamen insisten en no matar.

Más allá de las que provocan fuertes pérdidas económicas a montes frutales y viñedos, es la primera vez que el ente fitosanitario de Mendoza realiza ensayos en busca de neutralizar el riesgo del dengue para la vida humana.

Alerta: no matar Aedes Aegyptis rojos

"Se están realizando ensayos de compatibilidad en espacios confinados. Prueban la capacidad de los machos de Aedes criados en el laboratorio de ser aceptados por mosquitos silvestres", explicó antes de la liberación Mónica López, coordinadora de esta etapa en Iscamen, sobre el test previo a constatar la eficacia del método de control.

La liberación de los primeros Aedes Aegypti estériles es el paso siguiente del ensayo que Iscamen inició meses atrás, al analizar "el comportamiento del insecto producido en laboratorio en un entorno real".

En junio, se incorporó un nuevo equipo que permite separar las pupas por sexo, para identificar a hembras que reproducen al Aedes y esterilizarlas. De ahí el color rojo intenso usado como parte de la validación del método.

Es tan rigurosa la tarea que, tras la selección mecanizada de pupas toca un trabajo manual. "La segunda separación, y definitiva, antes de teñirlos con pigmento rojo", indicaron.

Precisamente, sobre el color particular que identifica a los machos estériles liberados, es que Iscamen insistió en que los mendocinos que los encuentren no los maten, porque se tratan de los Aedes "buenos" y no peligrosos.

Iscamen-mosquito macho rojo.jpg Es la primera vez que el ente fitosanitario de Mendoza realiza ensayos en busca de neutralizar el riesgo del dengue para la vida humana. Foto: gentileza Matías Pascualetti

Cómo seguirá el plan "antidengue" en Mendoza

Sometidos a rayos gamma para neutralizar el efecto de la cópula sobre la hembra y así disminuir la población del vector del dengue los primeros 10.000 Aedes inocuos salieron esta semana en la zona del barrio Alameda, entre los distritos de Pedro Molina y Bermejo, de Guaymallén.

En los próximos días, el plan de liberación diseñado por Iscamen prevé otras dos etapas de una cantidad similar. Y si bien no se precisaron departamentos o distritos específicos, trascendió que seguirá entre los oasis Norte y Este de la provincia de Mendoza.

Por lo tanto, el primero y único test dentro del radio de Gran Mendoza es, por ahora, Guaymallén.

Desde el área técnica insistieron en extremar los cuidados, al señalar que "además de reconocerlo por color, el Aedes no tiene gran capacidad de desplazamiento: vuela como mucho 150 metros si hay viento".

En cuanto a los resultados, no los habrá al menos hasta noviembre.

Si bien los expertos advirtieron que "se van a agilizar los tiempos", también subrayaron que "constatar la eficacia dependerá de la biología del insecto y hasta de las condiciones meteorológicas de temperatura y humedad".

Campaña conjunta: Iscamen, Salud y municipios

Si bien no medió un comunicado oficial en princpio, la novedad de la liberación de los Aedes "rojo flúo" se viralizó como todo (o csi) en éstos tiempos: pordecisión de un vecino de captar la imágen de uno de los llamativos insectos y difundirla en redes sociales.

"Trascendió en medio de acciones de sensibilización de la población de Mendoza que viene haciéndose en el marco del trabajo conjunto con el Ministerio de Salud y los municipios", explicaron desde Iscamen.

De hecho, para avanzar, las partes admiten que es fundamental la comunicación. Así lo remarcó el ministro de Salud Rodolfo Montero días atrás al referirse a un plan del Gobierno para contener al dengue en la provincia.