El increíble hallazgo de 280 autos clásicos guardados en perfecto estado

La subasta comenzará el 19 de mayo y cerrará de manera definitiva el 7 de junio.

Entre los vehículos a la venta se encuentran el Alfa Romeo Sprint 1600, Fiat 1200 TV Spider 1958, Citroën 2CV 1955, Mercedes 450 SL Cabrio, Maserati 3500 GT 1964 y un Lancia B20 amarillo de 1955, siendo este último el primero en ser adquirido.

“La variedad es más que ecléctica. Tenía un gusto refinado y un amplio conocimiento de los coches raros y especiales, ya que negociaba profesionalmente con coches similares desde mediados de los años 60 antes de empezar a coleccionar”, comenta la publicación del sitio de subastas Classic Car Auction, al referirse a Palmen, que hoy tiene una edad avanzada.

Esta no es la primera vez que se encuentran autos clásicos abandonados. Hace unos meses se dio a conocer la historia de un restaurador argentino que halló en el Sur del país un granero de autos antiguos.

"Este es uno de los mejores hallazgos de mi vida. Vengo buscando autos por el país hace rato, pero estos graneros son únicos", explicó Ari Polme, que se dedica a restaurar autos clásicos.

"Llegamos al lugar. Ya de lejos se empezaban a ver los autos. Lo primero que vi fue un Rastrojero, en impecable estado, bajo una galería. Pero eso no es nada. Entramos a los graneros. Había una coupé Studebacker 1947, una pick-up Ford, un Peugeot 404 Grand Prix, DKW, Willys 6 cilindros en línea, un motor de Jaguar E-Type y muchísimos repuestos. Pero sigamos, entre todos se destacaba una coupé Cadillac Fletine hermosa, pero a mí el que más me gustó fue una coupé Mercury Convertible celeste, una locura", manifestó, aunque para su mala suerte, no pudo llegar a ningún acuerdo para adquirirlos.