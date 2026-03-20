El hombre que nació y murió adentro de un inodoro: su casa tiene forma de uno

dueño de la casa en forma de inodoro Sim Jae-duck (conocido como "Mr. Toilet").

El hombre que tenía una obsesión con los baños públicos y transformó su casa en un inodoro

Esta historia es muy loca, pero en realidad no es que este hombre se levantó un día y quiso que su casa sea un inodoro. Todo empieza mucho antes, en su nacimiento. Sim nació en un baño debido que para una antigua tradición, cualquier persona que naciera en un baño estaba destinada a vivir una vida próspera y larga. Esto convenció a la madre de Sim para que diera a luz junto a un inodoro.

El hombre creció y construyó más de 40 baños nuevos y tenía un objetivo muy claro teñido con una pequeña obsesión: mejorar la higiene de los baños públicos. A tal punto que lanzó un plan para el mundial.

Para celebrar la fundación de la Asociación Mundial del Inodoro en 2007, decidió demoler la casa donde había vivido durante 30 años y construir una nueva con una forma inconfundible: la de un sanitario gigante.

Características de la casa "inodoro"

_casa en forma de inodoro Haewoojae figura en el Libro Guinness de los Récords como la estructura más grande con forma de inodoro.