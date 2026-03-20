El hombre que nació y murió adentro de un inodoro: su casa tiene forma de uno

Hay gente que nace con una misión en la vida. Algunos saben desde muy pequeños cuál será ese camino. Sin embargo, en 1937 nació un hombre que lo tuvo claro desde el principio. Pasó una vida dedicada en cuerpo y alma a la higiene pública. De tal forma, que cambió la forma de su casa, a la de un inodoro.
Esta es la historia de Sim Jae-duck, el alcalde de Suwon, una ciudad en Corea del Sur. El hombre era un apasionado de su ciudad y tenía claro que la mejor promoción era presentar a los habitantes de Suwon tal y como eran.
De esta forma lanzó una campaña paralela de cientos de millones para mejorar los baños públicos de la ciudad, un programa que le valió el apodo que le hizo famoso "Mr. Toilet". ¿Por qué? Ahora te lo revelamos.
El hombre que tenía una obsesión con los baños públicos y transformó su casa en un inodoro
Esta historia es muy loca, pero en realidad no es que este hombre se levantó un día y quiso que su casa sea un inodoro. Todo empieza mucho antes, en su nacimiento. Sim nació en un baño debido que para una antigua tradición, cualquier persona que naciera en un baño estaba destinada a vivir una vida próspera y larga. Esto convenció a la madre de Sim para que diera a luz junto a un inodoro.
El hombre creció y construyó más de 40 baños nuevos y tenía un objetivo muy claro teñido con una pequeña obsesión: mejorar la higiene de los baños públicos. A tal punto que lanzó un plan para el mundial.
Para celebrar la fundación de la Asociación Mundial del Inodoro en 2007, decidió demoler la casa donde había vivido durante 30 años y construir una nueva con una forma inconfundible: la de un sanitario gigante.
Características de la casa "inodoro"
- Mr. Toilet demolió la casa en la que había vivido durante tres décadas y la reemplazó por una con forma de inodoro gigante, tanto, que no existe otra igual.
- La casa se llamó "Haewoojae" que significa "un lugar donde uno puede resolver sus preocupaciones", término que se usaba para referirse a los baños en los templos budistas.
- Tenía un techo blanco y ovalado que imita perfectamente la forma de un inodoro visto desde el aire.
- El edificio tiene una superficie de 419 metros cuadrados con dos plantas de acero, hormigón y vidrio.
- En el centro de la vivienda hay un baño vidriado que cuando alguien entraba, un sensor volvía el vidrio opaco para la privacidad, mientras sonaba música clásica de fondo.
- Tras la muerte de Sim Jae-duck en 2009, su familia decidió donar la propiedad a la ciudad.
- La casa se convirtió en el primer museo de este tipo. También la rodea un parque temático.