No siempre las historias tienen un final feliz. Kiarash Hossainpour no es un nombre conocido para la mayoría de las personas, pero en el mundo de las finanzas, principalmente en el de las criptomonedas, sí lo es.
El hombre que fue millonario a los 18 años y en cuatro años lo perdió todo
Gracias a las criptomonedas, el joven supo ser millonaria y codearse todos los días con el lujo y sus beneficios. Pero en muy poco tiempo lo perdió todo
Desde joven Kiarash demostró una habilidad y una curiosidad que lo harían millonario. Nacido en Alemania en el año 2000, su vida comenzaría el mismo año en que muchos auguraban que se acabaría el mundo.
Ya de adolescente demostró una inteligencia superior a la de muchos y supo aprovecharla. Eran los momentos en que el Bitcoin no llevaba mucho tiempo de existencia, pero a algunas personas les llamaba la atención. Kiarash Hossainpour fue uno de ellos.
Con los ahorros de su infancia, decidió comprar Bitcoins cuando estos costaban apenas por encima de los 300 dólares. Tuvo paciencia y eso le dio una buena sorpresa.
Millonario a los 18 años gracias al Bitcoin
Con el aumento en el precio del Bitcoin, Kiarash pasó de ser un joven común y corriente a ser millonario con tan solo 18 años. Su vida se convirtió en un lujo constante que él mismo se encargaba de mostrar.
Se codeaba con otros magnates en un mundo en el que abunda lo ostentoso, las mujeres hermosas y las personas a las que les gusta rodear a todo aquel que tiene dinero. Y Kiarash lo tenía.
Su figura fue tan ascendente que no demoró mucho en convertirse en un referente para la juventud. Muchos quisieron seguir sus pasos. Incluso daba charlas financieras. Pero las criptomonedas son muy volátiles.
A los 22 años vio como el Bitcoin comenzó a caer, Kiarash hizo malas inversiones, tomó pésimas decisiones y en poco tiempo su dinero se fue esfumando cada vez más, hasta que la vida de lujos se fue ante sus propios ojos.
El aprendizaje de caer en la ruina
La escasa experiencia empresarial y las malas decisiones llevaron al joven millonario a declararse en la quiebra. Con el paso del tiempo, Kiarash entendió que su historia también podía ser una lección para todos aquellos que querían seguir sus pasos y comenzó a contar su experiencia.
Lejos de los lujos, Kiarash Hossainpour es muy activo en las redes sociales, aunque con un tono más crítico hacia aquellos que ven en las criptomonedas una salida fácil y rápida.