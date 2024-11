El hincha del Tomba herido por una bala de la Policía contó que intentaba salvar a un niño

Embed

►TE PUEDE INTERESAR: Un hombre murió tras una golpiza que habría recibido por robar duraznos de una finca de Maipú

Maxi trabaja en el sector privado y teme que le pueda traer consecuencias laborales. "Ellos entendieron lo que me pasó, pero la situación de la economía no es buena y caer con este problema, que encima tengo que estar algunos días sin poder trabajar y que me lo llevo de arriba, puede caer mal", completó el joven.

El joven tiene una fractura de cráneo

Maximiliano comentó que tuvo que trasladarse solo hasta una clínica porque "en el Malvinas no tenían ni hilo ni agujas para coserme". Lucero recibió el alta algunas horas después, con la advertencia de que si sufría mareos o náuseas debería regresar al sanatorio.

Herida en el Estadio Malvinas Argentinas.jfif El rostro de una mujer que estaba esperando para ingresar al Estado Malvinas Argentinas cuando se desató la represión policial.

►TE PUEDE INTERESAR: La Policía detuvo a 8 personas por los incidentes en el partido Godoy Cruz vs San Lorenzo

"La noche después del disparo directamente no pude dormir debido a los mareos. Entonces volví, me hicieron la tomografía y me salió que tenía fractura de cráneo", aseguró.

"Por ahora estoy bien. Voy evolucionando. Tengo la cara llena de líquido, pero por ahora estoy bien", concluyó.

La vicegobernadora Hebe Casado publicó un tuit y le llovieron las críticas

La vicegobernadora Hebe Casado, con su ya estilo verborrágico en las redes sociales, publico en X un tuit asegurando: "Los violentos no entran. Fin".

Las críticas se hicieron presentes, y en total logró 96 respuestas. "Me explicás por qué la Policía nos encerró entre vallas y caballos a los socios???? Un papelón constante lo de ustedes", comentó una usuaria.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/hebesil/status/1860837348956639638&partner=&hide_thread=false Los violentos no entran. Fin https://t.co/huvr42DZKp — Hebe Casado (@hebesil) November 25, 2024

"Perdón, pero yo no soy violenta, no tengo antecedentes, no he pisado en mi vida una comisaría, y sin embargo me amenazaban con un garrote para pegarme. Tu personal de policía le pegó a mujeres, niños como si fueran delincuentes. No podés venir a decir eso. Son irresponsables", dijo otra usuaria.

"Los violentos de la Motorizada le apuntaron a mi familia que estábamos lejos esperando que se calme todo", comentó otro usuario.

"Los violentos fueron los policías Hebe. Los controles empezaron a fallar. Yo entré en el momento que se generó la represión. Hay muchos videos que sirven para comprobarlo. La misma historia de siempre", fue otra de las respuestas que recibió Casado.

El ministerio de Seguridad aseguró que hay tres policías heridos

El director general de relaciones con la comunidad, Hernán Amat, aseguró que el operativo de seguridad desplegado en el partido contra Vélez "dejó como saldo tres personas detenidas y tres policías lesionados".