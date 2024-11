Un hombre murió tras una golpiza que habría recibido por robar duraznos de una finca de Maipú

Residentes en Hospital Central (15).jpeg El hombre fue internado en el Hospital Central luego de haber terminado herido cuando quiso robar duraznos en una finca de Maipú. Foto: Cristián Lozano / Diario UNO

Según el informe policial, cuando el móvil llegó al lugar encontraron al presunto ladrón que habría sido golpeado por los dueños de la finca y otros vecinos que se sumaron a la causa. Los testigos detallaron que se había subido a un árbol, del que se cayó, y que tenía un cuchillo.

Al lugar llegó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado y una médica indicó que había sufrido fractura de mandíbula y un traumatismo facial grave, por lo que fue trasladado al Hospital Central para su asistencia.

Una vez en el Central, los médicos determinaron que las heridas recibidas fueron producto de una golpiza y fue derivado a terapia intensiva en muy grave estado. Al no tener datos del hombre, la Policía intentó identificarlo a través de datos biométricos, pero no figuraba en la base de datos, por lo que creen que no es de Mendoza.

El sábado los médicos confirmaron su muerte cerebral y su corazón dejó de latir el domingo.

Debido a la muerte de este hombre, la fiscal de Homicidios Claudia Ríos espera los resultados de la necropsia para determinar la causa de muerte y saber si fue a causa de haberse caído del árbol o por la golpiza que recibió. En ese caso habría imputaciones por homicidio.