El turista indio recuperó su riñonera con dólares y el pasaporte que había olvidado en Aconcagua

Policia de Mendoza La Policía Turística había asistido al indio cuando se dio cuenta que había perdido sus documentos, pero no recordaba que había sido en el Parque Aconcagua. Foto: Cristián Lozano /Diario UNO

En la riñonera tenía dos celulares, el pasaporte, 1.500 dólares y $200.000. El viernes pasado el guardaparque jefe de alta montaña, Pablo Perelló, dio a conocer que esto ocurrió el miércoles 20 y que tenían al resguardo las pertenencias hasta encontrar a su dueño.

Rápidamente varias personas se comunicaron con Guardaparques como presuntos dueños de esa riñonera olvidada en Aconcagua. Al no saber cómo actuar, le dieron intervención a la Policía Turística para que los ayudara a encontrar al verdadero dueño.

El turista indio se había ido a Buenos Aires

Poco antes que Guardaparques diera a conocer que buscaban a un turista indio que había olvidado su documentación y dinero en el Parque Aconcagua, la Policía de Asistencia al Turista (UPAT) había asistido a Marfatia Saurab debido a que no podía seguir viaje por no tener su pasaporte, el cual no recordaba dónde lo había perdido.

Los efectivos intervinieron con el Consulado de India para que el hombre pudiese viajar a Buenos Aires y realizar sus documentos para poder seguir su recorrido. El plan original era ir a Chile luego de pasar unos días en Mendoza.

Policía Turística Mendoza UPAT.jpg El turista indio había ido a pasear por el Parque Aconcagua, donde dejó olvidada su riñonera, la cual fue recuperada por Guardaparques.

Al ser notificados por Guardaparques de los elementos que habían encontrado, los policías reconocieron de inmediato que se trataba de las pertenencias de Marfatia Saurab, quien ya estaba en Buenos Aires.

Luego de mantener comunicación con el Consulado, hicieron una videollamada con el turista indio y le explicaron que habían recuperado todas sus cosas.

Este lunes el turista regresó a Mendoza donde se reunió con Guardaparques y la Policía Turística, quienes le hicieron entrega de su riñonera. El hombre, que viajaba solo, se mostró muy agradecido por la atención y por recuperar sus cosas. Ya con su pasaporte y dinero en mano, continuó su plan de viaje hacia Chile.