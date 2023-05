"El grito sagrado" se escuchará este 25 de Mayo en plaza Independencia bajo la batuta de Lito Vitale

Vitale habló con el periodista Andrés Gabrielli en el programa de Nihuil "Primeras Voces". Consultado sobre su vigencia y adpatación a numerosos y variados proyectos musicales, Lito se mostró agradecido porque "hace mucho que me proponen hacer proyectos, me gusta estar en acción, haciendo cosas. No le presto atención a la boludez de las vistas y todo eso, sino en tratar de hacer cosas. Este es un proyecto de larga data, porque es un disco fìsico que salió con el Ministerio de educación de Buenos Aires en el momento en el cual (Fernando) De La Rúa era jefe de gobierno, en el año 99" contextualizó el músico.

Juan Carlos Baglietto junto a Lito Vitale estuvo a cargo del cierre de los festejos por el Bicentenario en Plaza Independencia. Juan Carlo Baglietto será parte del espectáculo en la Plaza Independencia.

Luego amplió la idea: "Con la idea de que tuviera proyección nacional y por intermedio del boca en boca y de la mano de cada uno que aportó, el disco llegó a muchos colegios del país se empezó a pasar el himno que canta Jairo en esa obra, o la Aurora que pasaron recién ahí (en la radio), que la va a cantar Rodrigo (Tapari) el jueves. Y fue como un puntapié inicial que ya lo había dado Charly con su versión del himno y se dio en el mismo tiempo. Ya Arco Iris tocaba Aurora y siempre hubo la intención de que estas canciones se sacaran de lo militar y se acercaran a lo popular. Y esta es una de las experiencias que hay dentro de un montón de otras.

AG-Billy Bond y la Pesada del rock & roll con La Marcha de San Lorenzo ¿te acordás?

LV-Por eso siempre me gusta poner en valor las influencias que uno ha tenido porque las cosas que se van haciendo siempre hay alguno que ya la hizo o se le ocurrió antes, por eso es absurdo adueñarse de una idea, sino que son experiencias y aportes que uno hace, algunas salen bien y otros no, algunos eganchan con la gente y otros no y por suerte esto (el disco El grito sagrado) tuvo mucho enganche con la gente.

Tangos clásicos. Los entonará la destacada cantante local Patricia Cangemi, en la apertura del show. La mendocina Patricia Cangemi también será de la partida para "El grito sagrado".

-¿Cómo hacés para tocar en todos los géneros y entrar bien?

-Bueno, lo de entrar bien lo decís vos. Pero cuando uno se dedica a esto te sale todo más fácil, familiar, no te cuesta demasiado y que es muy placentero ir caminando el camino y disfrutando de las compañìas musicales. Yo empecé con el rock y después me fue bien con el folclore con el trío (vitale Baraj, González), también con el tango con Baglietto. A algunos les gustará y a otros no, pero finalmente todo responde a una necesidad personal y no me sacan el sueño los resultados.

►TE PUEDE INTERESAR: Pronóstico del tiempo en Mendoza para el fin de semana largo

Finalmente Vitale recordó su experiencia con la música cuyana en San Juan, en un proyecto que estuvo bajo su dirección. "Mi experiencia con la música cuyana en San Juan fue genial porque somos porteños con muy poca cultura e información de las particularidades de los distintos folcores de Argentina. En mi caso soy una bestia total. Me llega un montón de material de todos lados que no llego a escuchar. Pero ponernos a trabajar en un espectáculo de música cuyana, únicamente de música cuyana fue un gran aprendizaje para sumarle nuestra impronta, pero meternos en ese repertorio fue hermoso y ojalá se haga con otros músicos como Luis Salinas o Peteco Carabajal.

Más festejos en Ciudad

El 26 y 27 de mayo desde las 11, la plazoleta Pellegrini también tendrá sus "Festejos patrios". Será con una feria de anticuarios, numismática, coleccionismo, música, danzas y gastronomía. Este espacio verde ubicado en calle Alem y San Juan, es un sitio especial de la Ciudad donde también estarán presentes los colores celeste y blanco. Esta actividad está organizada por Dinámica Ciudad.

Además, la Ciudad de Mendoza te invita el próximo 26 de mayo a las 16, a participar de Tardes de Gloria. Consiste en una visita guiada por el conjunto escultórico que homenajea a la gesta del Ejército de los Andes. El punto de encuentro es en la Plaza de armas (mástiles), Cerro de la Gloria.

Por último, mayo tendrá su circuito teatralizado de «Historia Viva». Se trata de un recorrido inolvidable, que inicia de la mano de nuestro guía anfitrión mediante un circuito con postas en las que diferentes personajes nos harán viajar en el tiempo y vivir de cerca la historia de Don José de San Martín. Será el 27 a las 11 en el Museo Casa de San Martín.

Todas las actividades de la agenda por el 25 de Mayo son abiertas a todo público y gratuitas. El recorrido por el Cementerio es con cupo limitado. Adquirí tu ticket en Entradaweb.