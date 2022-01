El Gobierno prometió obras en alta montaña tras la tragedia en Potrerillos con tres muertos

"Lo que hay que entender es que este tipo de episodios climáticos pasaron, pasan y seguirán pasando, porque forman parte del paisaje en el que vivimos", arrancó Viale. Obviamente, no se refiere a la pérdida de vidas sino a las contingencias meteorológicas.

Y recalcó: "No es una característica sólo de Potrerillos, sino de la Cordillera. Por eso es fundamental que se trabaje sobre la toma de conciencia de nuestras poblaciones". Para el científico del Conicet, si no se genera conciencia sobre los peligros aluvionales, "ni siquiera un sistema de alertas como los del primer mundo servirán".

muertos tormenta potrerillos 4.jpg Matías Pascualetti

"Es muy difícil anticipar si en tal o cual cerro habrá un alud. Pero lo que sabemos es que, en zonas como la nuestra, ese hilito de agua que observás cotidianamente puede transformarse en una especie de tsunami que se lleve lo que encuentra", analizó.

Viale explicó que las tormentas de verano en toda el área cordillerana suelen ser torrenciales. Eso trae consecuencias: "La torrencialidad se traslada a la tierra. Es como si viniera un río por el aire y se encajara en la pendiente de la montaña. De ahí que el avance sea tan súbito, a gran velocidad y con mucha fuerza, ya que además de agua la corriente trae piedras y tierra. Repito: la clave es entender dónde vivimos; hacer campañas como las que hacemos con los temblores".

Las víctimas en Mendoza no fueron las únicas: en Jujuy una mujer que viajaba en camioneta falleció el mismo miércoles tras ser arrastrada por un río en el Departamento de Rinconada, en la Puna. Y horas antes, un temporal generó pánico en la localidad salteña de Iruya, amenazando con destruir sus características casas de adobe. Los videos que circularon luego son más que elocuentes:

Embed

Los vecinos de Potrerillos exigieron obras

Este jueves, algunos habitantes de Potrerillos realizaron un corte de ruta para solicitar que se concreten algunas obras. Hasta el lugar llegó Yamila Arnosti, responsable de la Dirección Provincial de Hidráulica, que tuvo un intercambio algo tenso con los manifestantes. Le reclamaron más señalización, puentes para cruzar al menos tres vados y trabajos en algunos arroyos, entre otras tareas.

"En lo que respecta a la Dirección de Hidráulica y nuestro trabajo en los cauces, tenemos equipos hace meses en el arroyo Las Mulas -donde hubo desbordes recientes- y hace 15 días estamos con la limpieza de la toma de la planta potabilizadora que tiene AYSAM. Ahora vamos a despejar el sedimento que ha quedado en el río, para darle mayor capacidad", se atajó la funcionaria.

WhatsApp Image 2022-01-27 at 17.06.38 (1).jpeg Yamila Arnosti, responsable de la Dirección Provincial de Hidráulica; y Adrián Burgos, jefe de gabinete del ministerio de Planificación, dialogaron con los vecinos.

A su vez, Arnosti explicó a Radio Nihuil que algunas de las obras deberán ser motorizadas por otras áreas del Gobierno. "Yo no puedo, por ejemplo, decir hoy si es factible o no hacer puentes donde tenemos cruces de los ríos con las rutas. Lo que sé es que esos cruces -se refería a las bajadas- son justamente para que las crecidas transiten por ahí", aclaró la funcionaria.

Los ríos de deshielo suelen mostrar un espacio relativamente estrecho por el que la mayor parte del año circula una cantidad modesta de agua. Cuando sobre ese "recipiente" se coloca una tormenta de verano, el cauce se rebalsa rápidamente. Como resultado, en este momento hay dos máquinas operando en Potrerillos y alrededores; y el viernes se sumará otra para acelerar las reparaciones.

No obstante, es lícito preguntarse si, una vez despejados el asfalto, bastará con hacer hincapié en los riesgos meteorológicos. Después de todo, se trata de una localidad turística por la que todo el tiempo circulan visitantes que no conocen el sitio.

Y aquí volvió el meteorólogo Viale para dejar una advertencia: "Cuidado, porque el alud puede venir de golpe, sin demasiadas advertencias". La sequedad del ambiente colabora para que la velocidad sea mayor: nada detiene al torrente. Si a eso se le suma cierto desorden en el desarrollo territorial -que ha dejado a decenas de casas ubicadas muy cerca de los cauces- el pronóstico es previsible.

reclamo vecinos por accidente en potrerillos.jpg

¿Y las ambulancias?

Este medio conversó con choferes que conducen diariamente patrullas o ambulancias en alta montaña y todos coinciden en que si bien hay elementos inevitables, existen algunas necesidades que valdría la pena tener en cuenta. Destacaron que el asfalto está en buen estado. Pero hay tramos donde se presentan problemas desde hace años.

Saliendo de Uspallata, antes de llegar a Picheuta, se multiplican los aludes y cada vez que hay tormentas Vialidad tiene que dedicar muchas horas a remover obstáculos. En el caso de Potrerillos, los conductores profesionales criticaron que la ruta no está señalizada. No hay nada, dijeron, que anticipe que a 500 metros hay una bajada o es zona de aludes.

Pero no hace falta irse tan arriba, a la alta montaña. Omar Darío Moyano es conductor de ambulancias y frecuentemente le toca trajinar las montañas, aunque el miércoles no estaba allí y sin embargo se le complicó igual. "Iba hasta Las Compuertas y antes de llegar a Blanco Encalada me tuve que parar. La ruta no está señalizada y me fui dos veces a la banquina, porque con la lluvia no se veía nada. Y eso que iba en un vehículo Mercedes Benz", contó.

Si bien iba para socorrer una emergencia, Moyano se vio obligado a quedarse esperando porque no había forma de avanzar sin poner en riesgo su vida. "Si el paciente hubiese tenido un paro cardiorrespiratorio, no podríamos haber llegado", se lamentó. "Es así: pasando los boliches de Chacras, la ruta no está marcada. El miércoles ni siquiera se podía ver la línea punteada del medio, para que uno supiera si va por arriba del asfalto. Y en la noche es mucho peor", sumó.

potrerillos aluvión.jpg Así encontraron este viernes al auto donde viajaba la familia Caliva, que residía en Las Vegas.

* El cuerpo de Oscar Caliva, de 42 años, fue encontrado pasadas las 10 de este jueves a 4 kilómetros del lugar donde su auto, en el que iba con su familia, fue arrastrado como consecuencia del gran caudal de agua que pasaba por un río en Las Vegas, Potrerillos. En ese hecho, sus dos hijos Maku y Alika -de 6 y 11 años- murieron en el lugar al quedar atrapados entre lodo y piedras dentro del Fiat Palio en el que circulaban, mientras que su otra hija -Kiara (17)- y su esposa -Anahí Gómez (38)- fueron dadas de alta en el Hospital Central.