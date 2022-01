"Fue alrededor de las 22 y las 23. Yo bajaba a buscar a mi hija que había quedado del otro lado de uno de los badenes porque vino un alud con una intensa agua cargada de piedras y barro que no dejaba circular. Cuando me llamó, le dije a mi señora que iba a bajar a ver qué pasaba. Cuando lo hago, hay otro badén, un pequeño puente, y en una de las subidas, la primera, denominada río Seco porque nunca pasa agua y, cuando llego, a la altura de ese lugar, veo a un chico en moto y un auto con balizas", recordó sobre el momento en que descubrió el auto que estuvo sumergido en el agua durante varios minutos con los cinco ocupantes adentro.

muertos tormenta potrerillos 4.jpg Así quedó la escena, con el auto atrapado entre las piedras y el barro Matías Pascualetti

"Me bajo para ver qué había pasado y me dice el chico hay un auto caído. Me acerco junto a otra persona y grita 'hay niños atrapados'. Le dejé mis pertenencias a un chico y bajé a ayudar a las personas que estaban ahí. Era impresionante la catarata de aguas y piedras que caía sobre el auto", cuenta quebrado Ariel.

"Cuando llego, una de las puertas traseras del auto estaba abierta, y ahí estaban atrapadas las criaturas. La mujer estaba viva y la chica más grande estaba agonizando. La nena estaba literalmente enterrada, compactada con piedras grandes, arena y barro", detalla el hombre sobre los ocupantes del Fiat Palio que eran vecinos de la zona.

"Intentamos sacar las piedras como pudimos, con las uñas, con las manos. Después de casi una hora logramos sacarlas", relató el vecino con la voz quebrada.

"Lo más probable es que el conductor haya querido cruzar y justo vino el aluvión de tierras y piedras y quedaron atrapados", dedujo Ariel que vive hace años en la zona y cerca del lugar del hecho que ocurrió en la avenida Los Cóndores, entre las localidades de Las Vegas y El Carmelo, a unos cinco kilómetros del Hotel Potrerillos.

Tras una intensa búsqueda, fue hallado un tercer cuerpo

El cuerpo de Oscar Caliva, de 42 años, fue encontrado pasadas las 10 de este jueves a 4 kilómetros del lugar donde su auto, en el que iba con su familia, fue arrastrado como consecuencia del gran caudal de agua que pasaba por un río en Las Vegas, Potrerillos, en medio de la tormenta que afectó toda la provincia en la noche del miércoles.

Según los primeros indicios, el hombre salió despedido del auto y arrastrado por la corriente. En cambio, los dos niños fallecidos y dos mujeres, una menor de 17 años y una adulta de 38, que fueron halladas con vida, permanecían dentro del vehículo.

Kiara Caliva, de 17 años y Anahí Gómez de Olivares, de 38 años, permanecen internadas en el Hospital Central, en estado de shock pero fuera de peligro.