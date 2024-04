El final feliz de Kiara, la perrita de 14 años que se perdió en Guaymallén y volvió a su casa

guaymallén perra perdida 4.jpg Kiara pasó dos noches fuera de su casa mientras sus dueños la buscaban por varias zonas de Guaymallén. Foto: Gentileza

Instintivamente, Pablo y el camarógrafo Gerardo Tejeda hicieron un video para compartirlo por las redes sociales de Grupo América (Canal 7, Radio Nihuil y Diario UNO) para que alguien le diera refugio a la perrita que se notaba que no estaba bien. Las imágenes se compartieron rápidamente y llegaron hasta los dueños del animal, quienes fueron hasta allí y con mucha emoción se reencontraron con su mascota.

Embed

Mariana Barros contó que se llama Kiara y tiene 14 años. Dijo que no puede entender cómo llegó hasta allí, casi 4,5 kilómetros de su casa en el barrio Unimev, de Guaymallén, ya que por su edad camina poco.

►TE PUEDE INTERESAR: Contiene la respiración antes de saber cuánto tiempo puede recordar un perro a su dueño

Más tranquila y con su mascota ya en su casa, contó que su perra ya es "medio artista" y recordó que hace 10 años cuando comenzaron con la esterilización de mascotas en la Municipalidad de Guaymallén, ella llevó a Kiara para castrarla: "Era una de las primeras y me tomaron una foto. Esa imagen salió en Diario UNO para el día del animal y para difundir la castración en Guaymallén".

guaymallén perra perdida Diario UNO.jpg La imagen de Mariana y su perra Kiara fue sacada por la Municipalidad de Guaymallén y fue publicada en la edición impresa de Diario UNO en el 2014.

Un final feliz para Kiara y su familia

"Para mi que hay una persona que se la llevó y por eso llegó hasta allá", pensó Mariana para encontrarle una explicación a la distancia que recorrió en animal.

Contó que viven a pocos metros de la plaza Unimev, donde Kiara está acostumbrada a salir hasta el predio verde y regresar a su casa. "El martes salió y la perdimos de vista. Salí a buscarla por todos lados, por las acequias porque ya nos pasó hace unas semanas que se cayó adentro de una".

Al no tener resultados, decidió esperar un poco más para darle tiempo a que regresara sola como lo hacía a diario. Preguntó a varias personas en el barrio, pero nadie la había visto.

►TE PUEDE INTERESAR: Vaguito, el perro que aún espera a su dueño frente al mar, estrena su propia película

guaymallén perra perdida 3.jpg El reencuentro de Mariana y su nuera con Kiara, quien fue encontrada en el predio del Cóndor del Acceso Este.

Con el correr de las horas, y sin que Kiara regresara, publicó su foto en algunos grupos de perros perdidos y del mismo barrio. "Me dijeron que la habían visto por la Universidad Maza, y fui dos veces a buscarla por ahí. Hablé con la gente de la Camionera Mendocina y me dijeron que la habían visto, pero no la encontrábamos".

"Ayer la estuve buscando por ahí y anoche como a las 23, por el frío y la lluvia, mi hijo y mi nuera la estuvieron buscando por la zona del Cóndor, pero yo ya no creía que pudiera estar ahí, me parecía muy raro", agregó Mariana.

Al levantarse esta mañana, lo primero que pensó fue en salir a buscarla a su mascota, pero al mirar el celular vio que tenía mensajes y un video donde vio que estaba Kiara. "Sé que hay mucha difusión, pero nunca me imaginé que un medio de comunicación. Ahí salimos con mi nuera a buscarla".

►TE PUEDE INTERESAR: Respira profundo al saber cuánto tiempo demora un perro perdido en olvidar a su dueño

guaymallén perra perdida 2.jpg La emoción de Mariana al reencontrarse con Kiara luego de dos días de haberse perdido en Guaymallén.

La emoción al verla fue única e inmediatamente la subieron al auto y volvieron a su casa, donde al llegar tomó agua y se acostó. "La tapamos con una mantita para que descanse tranquila. Ella ya no expresa mucho, es viejita, pero la tiene que haber pasado mal, estuvo 36 horas afuera. Tuvo que pasar mucho estrés".

Y Mariana Agregó: "Algunos comentarios en las redes decía que debería cuidarla más. Ella está acostumbrada a salir, lo hizo durante años, no es por falta de cuidado que pasó esto. Son cosas que pasan".