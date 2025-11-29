El fertilizante casero que es oro puro para que el árbol de naranja crezca fuerte y lleno de frutos

Su uso regular regenera el suelo, acelera el crecimiento y devuelve vitalidad a naranjos que parecían estancados o con pocas flores. Lo mejor de este abono es que puede hacerse con ingredientes que ya hay en casa y sin necesidad de conocimientos en jardinería. Solo requiere tres pasos:

Primero debes guardar cáscaras de banana y cortarlas en tiras o trozos previamente lavadas. Luego tenés que hervirlas durante 15 minutos en un litro de agua. Deja enfriar, colar y conservar el líquido como fertilizante.

El resultado es un concentrado nutritivo ideal para usar una vez cada 10 o 15 días. También puede aplicarse de manera sólida, enterrando pequeños trozos de cáscara alrededor del tronco, siempre sin tocar las raíces directamente.

fertilizante para el naranjo (1) Cuando pruebes este fertilizante casero verás resultados inmediatos en tu naranjo.

Beneficios del fertilizante con cáscara de banana

Quienes lo implementan aseguran que en cuestión de semanas el árbol muestra cambios notables:

Habrá brotes nuevos y hojas de color verde intenso

Tendrá mayor resistencia a sequías y plagas

Habrá un aumento de floración y formación de frutos

El suelo estará más aireado y rico en microorganismos

Este método casero resulta especialmente útil en naranjos cultivados en maceta, donde los nutrientes se agotan más rápido y necesitan reposición constante.