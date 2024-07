El fenómeno natural que afectará a una importante ciudad de México

volcan, mexico.webp

Según el estudio hecho por los investigadores, no hay ninguna duda sobre que vaya a nacer este fenómeno natural. Sin embargo, todavía no hay una fecha exacta, ni de cómo ocurrirá el fenómeno.

Qué pasará cuando nazca el volcán en México

Según la doctora Ana Lillian Martín Del Pozzo, investigadora de la sección de Vulcanología del Instituto de Geofísica, el hecho de que nazca este volcán no provocará que otros, por su surgimiento, hagan erupción. Esto se debe a que al haber magma, era una preocupación, pero la especialista se ha encargado de desestimar esa posibilidad.

fenomeno natural, mexico.webp

No obstante, no se sabe lo que podría llegar a ocurrir en el futuro, ya que se trata de un campo volcánico activo y por lo tanto, tiene magma. De hecho, en campos volcánicos como este, cuando hay un evento, el magma en lugar de ascender por el cráter de un volcán, lo que hace es crear otro, aunque no todos los volcanes son de este tipo, ya que se dividen en varias clases.

En ese sentido, hay que tener en cuenta que, más allá de los estudios, los volcanes son fenómenos naturales que pueden llegar a ser muy peligrosos e impredecibles, por eso siempre es importante tener planes de contingencia por cualquier situación.