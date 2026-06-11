Apenas ocho minutos pasaron desde el silbatazo inicial al primer gol del Mundial 2026. En el partido inaugural de la Copa del Mundo, entre México y Sudáfrica, Julián Quiñones se disfrazó de héroe para hacer delirar a todo el estadio Azteca.
¡El primer gol del Mundial 2026! Julián Quiñones puso el 1-0 para México ante Sudáfrica
Julián Quiñones, a los 8 minutos de la primera etapa, anotó el primer gol del Mundial 2026, con el que México se adelantó ante Sudáfrica
El equipo africano intentó salir jugando desde el fondo, pero cometió un grave error ante la presión asfixiante de Erik Lira, quien logró una espectacular recuperación para habilitar el ataque del Tri.
La pelota le cayó a Julián Quiñones, quien enganchó decididamente desde la banda izquierda hacia el centro. Al entrar al área grande, el atacante sacó un certero derechazo que terminó colándose pasando entre las piernas del arquero Ronwen Williams, firmando así el primer grito del Mundial 2026.
La primera vez que México marca el primer gol de un Mundial
Aunque Quiñones nació en Colombia, es la primera vez que México marca el primer gol de un Mundial y curiosamente el Tri ha sido la selección que más veces ha recibido el primer gol de la máxima cita del fútbol ocurriendo en cuatro ocasiones: 1930, 1950, 1958 y 2010, está última ante Sudáfrica, el rival de este jueves.
Los primeros goles de cada Mundial
- 1930 Lucien Laurent (Francia) a México
- 1934 Ernesto Belis (Argentina) a Suecia
- 1938 Josef Gauchel (Alemania) a Suiza
- 1950 Ademir (Brasil) a México
- 1954 Miloš Milutinovi (Yugoslavia) a Francia
- 1958 Agne Simonsson (Suecia) a México
- 1962 Hector Facundo (Argentina) a Bulgaria
- 1966 Pelé (Brasil) a Bulgaria
- 1970 Dinko Dermendzhiev (Bulgaria) a Perú
- 1974 Paul Breitner (Alemania Federal) a Chile
- 1978 Bernard Lacombe (Francia) a Italia
- 1982 Erwin Vandenbergh (Bélgica) a Argentina
- 1986 Alessandro Altobelli (Italia) a Bulgaria
- 1990 François Omam-Biyik (Camerún) a Argentina
- 1994 Jürgen Klinsmann (Alemania) a Bolivia
- 1998 César Sampaio (Brasil) a Escocia
- 2002 Papa Bouba Diop (Senegal) a Francia
- 2006 Philipp Lahm (Alemania) a Costa Rica
- 2010 Siphiwe Tshabalala (Sudáfrica) a México
- 2014 Marcelo, en contra) (Croacia) a Brasil
- 2018 Yuri Gazinski (Rusia) a Arabia Saudita
- 2022 Enner Valencia (Ecuador) a Qatar
- 2026 Julián Quiñones (México) a Sudáfrica