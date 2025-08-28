El famoso aceite que debes utilizar para hacer crecer tus pestañas de forma natural

El ácido ricinoleico que contiene este aceite penetra en los folículos, estimulando el crecimiento del vello y haciéndolo más largo, aportando nutrición además del crecimiento.

Este aceite es útil para fortalecer las pestañas, ya que su vitamina E, las proteínas y los minerales presentes la hacen más resistentes a la rotura.

aceite de ricino, pestañas El aceite de ricino es un aceite efectivo para hacer crecer tus pestañas

Como si lo ya mencionado fuese poco, tienes que saber que el aceite de ricino cuenta con una capacidad hidratante que ayuda a mantener las pestañas hidratantes desde la raíz. Con todo esto no solo alcanzarás el sueño de las pestañas largas, sino también evitarás la caída prematura de las mismas.

Cómo aplicar este aceite en tus pestañas

El aceite de ricino puede ser rechazado por muchas personas. Por eso, se recomienda realizar una prueba antialérgica antes de usarlo. Además, a la hora de aplicarlo, debes seguir este paso a paso, evitando que la sustancia entre a los ojos.