El Evangelio de hoy, miércoles 17 de julio de 2024: "Has escondido estas cosas a los sabios..."

Esto dice el Señor:

"¡Ay Asiria, bastón de mi ira,

vara que mi furor maneja!

Contra una nación impía voy a guiarte,

contra un pueblo que experimenta mi cólera voy a mandarte,

para que lo saquees y lo despojes

y lo pisotees como el lodo de las calles.

Pero Asiria no lo piensa así

ni son éstos sus planes;

su intención es arrasar

y exterminar numerosas naciones,

pues dice: 'Con el poder de mi mano lo hice

y con mi sabiduría, porque soy inteligente;

he borrado las fronteras de los pueblos,

he saqueado sus tesoros

y, como un gigante, he derribado a sus jefes.

Como un nido al alcance de mi mano

alcancé la riqueza de los pueblos

y como se recogen los huevos abandonados,

así cogí yo toda la tierra

y no hubo quien aleteara ni abriera el pico ni piara' ".

Pero el Señor dice:

"¿Acaso presume el hacha

frente al que corta con ella?

¿O la sierra se tiene por más grande

que aquel que la maneja?

Como si la vara pudiera mover al que la levanta

y el bastón pudiera levantar a quien no es de madera.

Por eso, el Señor de los ejércitos

hará enflaquecer a los bien alimentados

y le prenderá fuego a su lujo,

como se enciende la leña".

Evangelio del miércoles 17 de julio

Lectura del santo evangelio según san Mateo

Mt 11, 25-27

En aquel tiempo, Jesús exclamó: "¡Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla! Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien.

El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar''.

Palabras del Santo Padre para este miércoles 17 de julio

Jesús alaba al Padre porque favorece a los pequeños. Es lo que Él mismo experimenta predicando en los pueblos: los “sabios” y los “inteligentes” permanecen desconfiados y cerrados, hacen cálculos; mientras que los “pequeños” se abren y acogen el mensaje. Esto solo puede ser voluntad del Padre, y Jesús se alegra. (…) Jesús reza alabando al Padre. Y su oración nos conduce también a nosotros, lectores del Evangelio, a juzgar de forma diferente nuestras derrotas personales, las situaciones en las que no vemos clara la presencia y la acción de Dios, cuando parece que el mal prevalece y no hay forma de detenerlo. Jesús, que también recomendó mucho la oración de súplica, precisamente en el momento en el que habría tenido motivo de pedir explicaciones al Padre, sin embargo, lo alaba. Parece una contradicción, pero está ahí, la verdad. (…) También es ese el tiempo de la alabanza, como Jesús que en el momento oscuro alaba al Padre. Para que aprendamos que a través de esa cuesta, de ese sendero difícil, ese sendero fatigoso, de esos pasajes arduos, se llega a ver un panorama nuevo, un horizonte más abierto. Alabar es como respirar oxígeno puro: te purifica el alma, te hace mirar a lo lejos, no te deja encerrado en el momento difícil y oscuro de las dificultades. (Audiencia general, 13 de enero de 2021)

Fuente: Sitio del Vaticano