El Evangelio de hoy, jueves 11 de julio de 2024: "¿Qué nos va a tocar?"

y no olvidas mis consejos;

si prestas oído a la sabiduría

y atención a la prudencia;

si invocas a la inteligencia

y le haces caso a la sensatez;

si procuras todo esto como procuras el dinero

y lo buscas como un tesoro,

entonces comprenderás lo que significa el temor del Señor

y alcanzarás el conocimiento de Dios.

Porque el Señor es quien da la sabiduría

y de su boca proceden el saber y la inteligencia.

Él atesora los aciertos para los hombres justos

y es un escudo para los hombres de conducta intachable;

él protege a los que cumplen con su deber

y cuida en su camino al hombre bueno.

Teniendo presente esto comprenderás lo que es justo y debido,

y todas las cosas que son convenientes y buenas.

Evangelio del jueves 11 de julio

Mt 19, 27-29

En aquel tiempo, Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: ""Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar?"" Jesús les dijo: "Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel.

Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa o hijos, o propiedades, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna".

Palabras del Santo Padre para este jueves 11 de julio

«La respuesta de Jesús es clara: “Yo os digo: no hay ninguno que haya dejado todo sin recibir todo”». No hay término medio: «Ya lo ves, nosotros hemos dejado todo», «recibiréis todo». Hay sin embargo «esa medida desbordante con la que Dios da sus dones: “recibiréis todo. Nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madres, padres, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, que no reciba ya ahora en este tiempo quedará sin recibir cien veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, campos, y la vida eterna que vendrá”. Todo». Esta es la respuesta, dijo el Pontífice: «El Señor no sabe dar menos de todo. Cuando Él dona algo, se dona a sí mismo, que es todo». (Homilía Santa Marta, 28 de febrero de 2017)

