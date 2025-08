El escritor mendocino Dany Pacheco presentó nuevo libro en el que cuenta "Los momentos que vivimos"

Hace tres años cuando comenzaron las remodelaciones en el Feliciano Gambarte se inspiró y escribió el relato "No son escombros". Como hincha de Godoy Cruz hacía referencia a los trozos de cemento del ahora remodelado estadio tombino. Lo hizo bajo el seudónimo Bastian St. Claire, y reflejó en el texto que escribió lo que seguramente identifica a gran parte de los simpatizantes del Expreso

Libro de Dany Pacheco Ilustración tombina para un texto de Dany Pacheco.

Los momentos que vivimos Dany Pacheo Tapa de "Los Momentos que Vivimos", con Dany actual y Dany niño.

Dany Pacheco, el "rara avis"

Consultado por Diario UNO, Pacheco reveló:

"Cuando me piden hablar de mí, se me viene a la mente la serie de TV Nada, en especial la frase del genial Luis Brandoni: 'He sido y soy tantas cosas que diría que no soy nada'. Salvando las eternas distancias, me siento un poco así. Los artistas solemos llevar adelante nuestro arte para vivir. Para llenar la heladera hay que hacer un sinfín de cosas más, pero al final, si tuviera que elegir una de esas placas de bronce que anunciaban profesiones respetables en la puerta de las casas, la mía diría: escritor y documentalista".

En algunas cosas me ha ido mejor que en otras. Sin ir más lejos, en Amazon me compran más libros desde México y España que desde Argentina

De “Los momentos que vivimos” contó que tiene historias muy de acá: "Son anécdotas, relatos y reflexiones donde hablo de lo maravilloso que fueron esos momentos que todos hemos vivido. Días de nuestras vidas que parecen comunes, pero fueron mágicos. Creo que esto se entiende mejor cuando se lee el libro".

Esta última obra la siento como mi despedida. Tengo problemas visuales graves que me han hecho replantearme mi vida con una cámara de video y esa hermosa actividad de apretar teclitas. Necesito trasplante de córneas en un ojo, operación de miopía y astigmatismo en el otro y un glaucoma da vueltas. Mis amigos, medio en chiste, medio en broma me dicen tenés de todo, ¿de qué te quejás?. No intento dar pena, lo cuento a modo de confesión: he tenido que empezar de cero a los cuarenta y tantos años y no es para nada fácil

"Intenté presentarle batalla al tema visual y la despedida de la escritura la alargué adrede porque dejar de vivir de lo que me da vida equivale a morir un poco. Tu despedida es más larga que la de los Chalchaleros es una broma de mis conocidos. Pero cuando toca, toca y llegó la hora. Espero que puedan leerme en éste que es mi más emotivo trabajo".

“Los momentos que vivimos” no tiene costo monetario. Se puede descargar del siguiente link: https://drive.google.com/file/d/1uvsaOCZEbpx1aWA_qOYknoZckCVGeVgJ/view?usp=sharing