El error de un milisegundo que provocó la muerte más perturbadora del Mar del Norte

Esas inmersiones se hacían dos veces por día y se realizaban en una campana de buceo, una recámara rígida que se utiliza para llevar a los buzos a zonas profundas en el mar. Estas campanas soportan grandes presiones a medida que aumenta la profundidad. Al interior el aire se mantiene altamente presurizado, para garantizar la supervivencia de los buzos.

campanas de buceo Las campanas de buceo soportan grandes presiones en el fondo del mar.

Una vez en la superficie, antes de salir de la campana, los buzos tienen que atravesar un pasadizo que los lleva a una cámara de descompresión. La campana, el pasadizo y la cámara de descompresión deben estar cuidadosamente calibradas y selladas para que el paso de una presión a otra sea lo menos brusco posible.

En el túnel los dos buzos se quitaron el equipamiento y entraron a la cámara de descompresión, donde otros dos buzos descansaban en literas. Dos de ellos eran británicos y dos noruegos.

El error que ocasionó la tragedia

Todo marchaba bien, pero en un abrir y cerrar de ojor ocurrió la tragedia. Un operario que estaba fuera de los dispositivos comenzó a abrir la compuerta que conectaba a la campana con el túnel. Sin embargo, mientras lo hacía, en el interior aún estaba abierta la escotilla que conectaba al túnel con la recámara de descompresión.

Esto fue un error fatal. Al abrir la compuerta al aire exterior se produjo una caída abrupta de la presión. En el interior de la campana la presión atmosférica era nueve veces mayor que en el exterior. Esto produjo una descompresión explosiva que mató de inmediato a los cuatro buzos.

buzos Byford Dolphin Roy Lucas y Bill Crammond fueron dos de los buzos que murieron en el accidente de Byford Dolphin.

El operario que abrió la compuerta fue lanzado con fuerza y más adelante también falleció a causa de las heridas. "Este ha sido el accidente de buceo más serio en la plataforma marítima del Mar del Norte", relató Kristin Øye Gjerde, investigadora del Museo Noruego del Petróleo, en su libro En el borde, bajo el agua: buceo en alta mar en Noruega.

A partir de esta tragedia se implementaron nuevas reglas de seguridad y tecnologías para realizar este tipo de operaciones.