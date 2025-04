El error que muchas personas cometen al comer mandarina, según experto

En este sentido, el profesional aclaró que el albedo, los "pelitos" blancos que se desprenden de la mandarina, son una gran fuente de proteína que no debe de ser eliminada y, por el contrario, consumida.

Según Viso, “es donde mayor cantidad de flavonoides y antioxidantes hay, y es la parte que más vitamina C tiene, mucho más que la pulpa”. El albedo está presente en otras frutas además de la mandarina, como la banana.

Por este motivo, el médico recomienda no desechar el albedo y, en lugar de tirarlo, aprovecharlo para obtener sus beneficios nutricionales. En el siguiente posteo, ejemplifica lo dicho con una banana.

Embed - | Médico Divulgador on Instagram: " Te comes el ALBEDO? Y dime, a alguna tipo fruta le comes la piel? Si te parece interesante lo puedes compartir con tus seguidores y si quieres que te hable de la piel de las frutas, por en comentarios piel-fruta? #manuelvisothedoc #albedo #fruta #platano #mandarina #pielfruta"