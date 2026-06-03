Inicio Recetas Mandarina
Frutas de estación

Cómo hacer Bizcochuelo de mandarina glaseado: la receta de otoño húmeda y esponjosa con 6 ingredientes

Conoce la sencilla receta de bizcochuelo de mandarina húmedo y esponjoso, ideal para la merienda o una ocasión especial

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
El bizcochuelo de mandarina es una receta húmeda y esponjosa para el mate.

El bizcochuelo de mandarina es una receta húmeda y esponjosa para el mate.

Las mandarinas son una de las frutas de estación en otoño, por lo que es el momento ideal para preparar recetas llenas de color y sabor como lo es este bizcochuelo casero húmedo y esponjoso. Lo mejor es que se prepara en la licuadora.

Para preparar la receta del bizcochuelo de mandarina necesitas huevos, almidón de maíz, aceite y azúcar, además de esta fruta cítrica que le aporta mucha humedad. Si le agregas un glaseado, queda un postre increíble para disfrutar en la merienda o en una ocasión especial.

bizcochuelo de mandarina glaseado

Receta del bizcochuelo de mandarina sin harina

Ingredientes:

  • 4 huevos
  • 200 g de azúcar (puedes reemplazar por otro endulzante)
  • 250 g de almidón de maíz (maicena)
  • 1 cda. de polvo de hornear
  • 100 ml de aceite de girasol
  • 120 ml de jugo de mandarina (2 mandarinas) y ralladura de 1 mandarina

Cómo hacer bizcochuelo de mandarina: la receta, paso a paso

  1. Primero, precalienta el horno a 180°C. Mientras tanto, en un bowl grande, bate los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa.
  2. A esa preparación, agrega el aceite, el jugo de mandarina (puedes licuarlas completas en una licuadora eléctrica) y la ralladura. Mezcla bien hasta integrar por completo.
  3. A continuación, añade el almidón de maíz tamizado y el polvo de hornear y mezcla lentamente hasta que quede homogéneo.
  4. Por último, en un molde enmantecado y enharinado, vierte la preparación. Hornea por 35-45 minutos o hasta que el bizcochuelo de mandarina sin harina quede dorado.
bizcochuelo de mandarina glaseado (1)

Trucos para que el bizcochuelo quede húmedo

El secreto del bizcochuelo de mandarina húmedo es agregar media taza de leche a la preparación. Mientras tanto, para que esta receta tenga más sabor, puedes sumar más ralladura o preparar un glaseado con azúcar impalpable y jugo de mandarina.

Glaseado de mandarina (opcional)

Ingredientes:

  • 250 g de azúcar
  • 1 clara de huevo
  • 1 cda. de jugo de mandarina

Procedimiento:

  1. Primero, en una procesadora o en un recipiente, coloca el azúcar y tritura hasta que quede hecho polvo. Si quieres usa azúcar impalpable directamente.
  2. A continuación, agrega una cuchara de jugo de limón y la clara de huevo. Bate durante 10 segundos a velocidad media con la batidora o con varillas a mano hasta que quede una mezcla homogénea y el azúcar se deshaga. No debe quedar ningún resto de yema de huevo.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar