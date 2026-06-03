Cómo hacer Bizcochuelo de mandarina glaseado: la receta de otoño húmeda y esponjosa con 6 ingredientes

Las mandarinas son una de las frutas de estación en otoño, por lo que es el momento ideal para preparar recetas llenas de color y sabor como lo es este bizcochuelo casero húmedo y esponjoso. Lo mejor es que se prepara en la licuadora.
Para preparar la receta del bizcochuelo de mandarina necesitas huevos, almidón de maíz, aceite y azúcar, además de esta fruta cítrica que le aporta mucha humedad. Si le agregas un glaseado, queda un postre increíble para disfrutar en la merienda o en una ocasión especial.
Receta del bizcochuelo de mandarina sin harina
Ingredientes:
- 4 huevos
- 200 g de azúcar (puedes reemplazar por otro endulzante)
- 250 g de almidón de maíz (maicena)
- 1 cda. de polvo de hornear
- 100 ml de aceite de girasol
- 120 ml de jugo de mandarina (2 mandarinas) y ralladura de 1 mandarina
Cómo hacer bizcochuelo de mandarina: la receta, paso a paso
- Primero, precalienta el horno a 180°C. Mientras tanto, en un bowl grande, bate los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa.
- A esa preparación, agrega el aceite, el jugo de mandarina (puedes licuarlas completas en una licuadora eléctrica) y la ralladura. Mezcla bien hasta integrar por completo.
- A continuación, añade el almidón de maíz tamizado y el polvo de hornear y mezcla lentamente hasta que quede homogéneo.
- Por último, en un molde enmantecado y enharinado, vierte la preparación. Hornea por 35-45 minutos o hasta que el bizcochuelo de mandarina sin harina quede dorado.
Trucos para que el bizcochuelo quede húmedo
El secreto del bizcochuelo de mandarina húmedo es agregar media taza de leche a la preparación. Mientras tanto, para que esta receta tenga más sabor, puedes sumar más ralladura o preparar un glaseado con azúcar impalpable y jugo de mandarina.
Glaseado de mandarina (opcional)
Ingredientes:
- 250 g de azúcar
- 1 clara de huevo
- 1 cda. de jugo de mandarina
Procedimiento:
- Primero, en una procesadora o en un recipiente, coloca el azúcar y tritura hasta que quede hecho polvo. Si quieres usa azúcar impalpable directamente.
- A continuación, agrega una cuchara de jugo de limón y la clara de huevo. Bate durante 10 segundos a velocidad media con la batidora o con varillas a mano hasta que quede una mezcla homogénea y el azúcar se deshaga. No debe quedar ningún resto de yema de huevo.