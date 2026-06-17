El enorme desafío de Salvando Patas para rehabilitar a los perros rescatados de un criadero clandestino

salvando patas perros rescatados

Con el correr de los meses la urgencia ahora se trasladó a la recuperación de los animales que quedan y encontrarles una hogar definitivo.

La Asociación Civil "Salvando Patas" asumió el enorme desafío de hacerse cargo de los animales. En diálogo con Diario UNO, la responsable de la organización describió un panorama desgarrador, donde el maltrato y la desidia humana dejaron secuelas físicas y psicológicas profundas en los perros y gatos.

Tomar agua podrida y vomitar parásitos: las secuelas del horror

"Los perros estaban todos hacinados, explotados de pulgas y parásitos. La cantidad de parásitos internos que tenían era increíble; los mismos perros adultos vomitaban parásitos. El manejo fue un desafío enorme", relató con crudeza la titular de la ONG.

El escenario clínico que detectaron los veterinarios al revisar a las hembras reproductoras, machos y cachorros fue una muestra de crueldad explícita.

"La mayoría tenía sarna, tanto cachorros como adultos. Había perras embarazadas, animales con tumores y con hernias. Lo más triste es que por los nervios, el pánico, el hacinamiento y la falta de comida, algunos perritos se habían automutilado las patas; se las habían comido ellos mismos. A dos perritas hubo que amputarles una extremidad debido a las terribles infecciones que tenían", detalló.

"Tomaban agua de una laguna que había en el medio, con agua podrida y estancada. La comida que les daban eran restos de pan duro, bordes de pan de miga que pedían en las panaderías y desechos de pollerías".

El operativo se realizó tras denuncias por maltrato animal y permitió rescatar a decenas de perros que eran criados en condiciones insalubres.

"No se dejan tocar": el mito del perro de raza y el proceso de adopción

Apenas se conoció la noticia del allanamiento, la ONG recibió mensajes de interesados en Salta, Tucumán, Jujuy y Córdoba. Sin embargo, desde la asociación advierten que la realidad de un animal rescatado de la explotación comercial dista mucho de los prejuicios comunes.

"La gente se vuelve loca cuando lee "perritos de criadero en adopción" porque piensa que es un perro que viene criado entre algodones, que lo podés tener todo el día abajo del brazo o meterlo en una cartera para pasear. Pero no. Los perros no se dejan tocar, están asustadísimos, tienen muchísimo miedo y se te meten en cualquier rincón para esconderse", explicó la responsable.

Buscan hogares de tránsito y adopción responsable para los animales rescatados del horror en Guaymallén

A pesar del trauma, el amor y la dedicación familiar demuestran que hay luz al final del camino: "Muchos ya han sido adoptados y, con la paciencia de las familias, después de casi 4 meses ya duermen en la cama, se dejan alzar y les podés poner la pechera. Por eso buscamos adoptantes sumamente responsables y que entiendan sus tiempos".

Cómo ayudar: hogares de tránsito y una deuda veterinaria asfixiante

Salvando Patas no cuenta con un refugio ni espacio físico propio, por lo que opera bajo el sistema de hogares de tránsito (familias voluntarias que los reciben temporalmente en sus casas mientras la ONG costea el alimento y la atención médica). Actualmente les quedan unos 20 perros adultos del operativo (ya castrados y desparasitados), además de otros 40 perros y una gata adulta bajo su cuidado.

WhatsApp Image 2026-06-17 at 10.03.18 "Están asustados y necesitan tiempo": la campaña de Salvando Patas para encontrarles un hogar a los perritos del allanamiento

"Necesitamos tránsito, adopciones y, sobre todo, ayuda económica urgente porque tenemos deudas muy altas en las veterinarias. De allí sale la medicación especial, las pastillas para pulgas y garrapatas, y el alimento medicado que muchos necesitan consumir", concluyeron.

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