El ejército de Argentina creó el único tanque de combate producido en América Latina y ahora lo moderniza

Según informa el portal especializado Pucará defensa: "El programa TAM 2C es actualmente uno de los más importantes programas de modernización en el Ejército Argentino, el cual en 2024 ha dado un paso muy importante con la entrega de los primeros diez ejemplares modernizados, luego de ya casi 15 años desde sus inicios y con un recorrido con altibajos debido a cuestiones políticas"

TAM (1)

¿Cómo fue la reforma de este tanque de Argentina?

El diseño del TAM respondió a las necesidades geográficas de Argentina. Se trata de un vehículo relativamente liviano, ágil y capaz de operar en distintos tipos de terreno. A diferencia del primigenio TAM, su nueva versión cuenta con un interior completamente renovado. La gran novedad se encuentra en su sistema de tiro en movimiento, que responde a las irregularidades del terreno, estabilizando la torre en todo momento. Asimismo, posee cámaras térmicas necesarias para operar en todo tiempo.

Estas actualizaciones permiten que el tanque pueda disparar con mayor efectividad incluso mientras está en movimiento. La modernización fue desarrollada en cooperación con la empresa israelí Elbit Systems, una compañía especializada en tecnología militar.

Otra mejora importante es la incorporación de visores térmicos para el comandante y el artillero, lo que aumenta significativamente la capacidad de combate durante la noche o en condiciones de baja visibilidad. También se añadieron sistemas informáticos de gestión del combate, que integran sensores y datos tácticos para mejorar la coordinación en el campo de batalla.