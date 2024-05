El duro trabajo de la familia Carmona para alimentar a 3.000 personas en Los Horneritos

Cocinar para más de 500 familias se tornó un hazaña, no sólo por el presupuesto sino por la cantidad de kilos de productos que hay que procesar en las ollas gigantes que tiene Gabriela Carmoma, la referente del comedor y celadora, que hasta hace algunos meses había anunciado su cierre por falta de recursos.

La realidad es que Horneritos no sólo no desapareció sino que tuvo que aumentar el trabajo y salir a buscar la manera de autofinanciarse para responder la necesidad de mendocinos que no pueden cubrir su alimentación y se movilizan desde departamentos alejados para llegar al Borbollón. Allí los martes y jueves se entregan las raciones y cada vez hay que estirarlas más.