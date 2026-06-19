La polémica que sacudió a Luzu TV tras la difusión de una noticia falsa sobre el padre de Lionel Messi sumó un nuevo capítulo. Nicolás Occhiato, fundador y conductor del canal, utilizó el inicio de "Nadie Dice Nada" para referirse públicamente al episodio, defender el accionar de la empresa y responder a las versiones que circularon en las últimas horas.
El duro descargo de Nico Occhiato tras el escándalo por la noticia falsa de Jorge Messi: "No merece respeto"
El dueño de Luzu TV habló tras la divulgación de una noticia falsa en relación a la salud del padre de Lionel Messi. Defendió a su canal y apuntó contra los medios
El conflicto se originó luego de que Florencia Peña diera por cierta la supuesta muerte de Jorge Messi, información que en realidad surgió de rumores difundidos en redes sociales. A raíz de lo ocurrido, el tema generó una fuerte repercusión y abrió un debate sobre la responsabilidad en la circulación de noticias falsas.
“Uno como cabeza de canal tiene que tomar decisiones y también tiene costos que uno tiene que afrontar. Hay errores, errores humanos que le pueden pasar a cualquiera”, sostuvo Occhiato al comienzo de su descargo.
El mal momento de la familia Messi, la respuesta de Luzu y el cruce por las fake news
El conductor aseguró que, tras el episodio, habló con la familia Messi para ofrecer las disculpas correspondientes. “Hablamos con las personas que teníamos que hablar, pedimos las disculpas que teníamos que pedir, está todo recontra aclarado. Lo más importante es que las personas en cuestión están bien”, expresó.
Occhiato, además, también cuestionó la cobertura posterior de algunos medios tradicionales. Según planteó, mientras se señalaba el error cometido en Luzu, también se difundieron versiones inexactas sobre la situación interna del canal. Como la baja de varios anunciantes, por ejemplo.
“Entonces, les saca bastante seriedad cuando el que se jacta de criticar y señalar con un dedo a alguien que se equivoca, porque sí, se equivocó, se pidió disculpas. Pero el que se jacta de eso, generando más fake news, no merece mi respeto ni el de nadie tampoco”, afirmó.
Hay que recordar que, hace horas, Occhiato decidió desvincular a Florencia Peña y a los productores del programa involucrado en el episodio.
Por otra parte, el streamer rechazó las versiones que aseguraban que varias empresas habían dejado de pautar en la señal. “No se bajó ninguna marca, seguimos acá, vamos a ir a los partidos. Y todo lo que se dijo también fue mentira”, aseguró.
Antes de cerrar el tema Messi y pasar a otra cosa, reiteró que la situación ya fue aclarada con quienes correspondía y remarcó: “Se habló con quien se tenía que hablar, se pidieron las disculpas, está todo más que bien”.