El duro descargo de Nico Occhiato tras el escándalo por la noticia falsa de Jorge Messi: "No merece respeto"

occhiato 2 En su programa, Nicolás Occhiato apuntó contra los medios tradicionales y explicó por qué se difundió una noticia falsa de la familia Messi en su canal de streaming. Imagen: captura de video

El mal momento de la familia Messi, la respuesta de Luzu y el cruce por las fake news

El conductor aseguró que, tras el episodio, habló con la familia Messi para ofrecer las disculpas correspondientes. “Hablamos con las personas que teníamos que hablar, pedimos las disculpas que teníamos que pedir, está todo recontra aclarado. Lo más importante es que las personas en cuestión están bien”, expresó.

Occhiato, además, también cuestionó la cobertura posterior de algunos medios tradicionales. Según planteó, mientras se señalaba el error cometido en Luzu, también se difundieron versiones inexactas sobre la situación interna del canal. Como la baja de varios anunciantes, por ejemplo.

“Entonces, les saca bastante seriedad cuando el que se jacta de criticar y señalar con un dedo a alguien que se equivoca, porque sí, se equivocó, se pidió disculpas. Pero el que se jacta de eso, generando más fake news, no merece mi respeto ni el de nadie tampoco”, afirmó.

Embed - EXPLICACIÓN DE NICO OCCHIATO SOBRE LA FAKE NEWS DE FLORENCIA PEÑA: "FUE UN ERROR SIN MALA LECHE"

Hay que recordar que, hace horas, Occhiato decidió desvincular a Florencia Peña y a los productores del programa involucrado en el episodio.

Por otra parte, el streamer rechazó las versiones que aseguraban que varias empresas habían dejado de pautar en la señal. “No se bajó ninguna marca, seguimos acá, vamos a ir a los partidos. Y todo lo que se dijo también fue mentira”, aseguró.

Antes de cerrar el tema Messi y pasar a otra cosa, reiteró que la situación ya fue aclarada con quienes correspondía y remarcó: “Se habló con quien se tenía que hablar, se pidieron las disculpas, está todo más que bien”.