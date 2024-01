El drama de dos niños mendocinos desarraigados dos veces y llevados a la fuerza al Reino Unido

Diario UNO dialogó con Carime Mercado, abogada defensora de SS -madre de los chicos- y recabó datos sobre el accionar de la justicia local, que falló a favor de cumplir con la restitución internacional de los menores hacia Gales, en compañía del padre y de una trabajadora social.

La larga travesía de G y A desde Gales a Mendoza

La abogada defensora de la madre de G y A, contó la versión que dio la mujer sobre el caso que terminó separándola de sus hijos.

SS es oriunda de Tunuyán, Mendoza. Se fue a vivir a Gales y allí conoció a GS, el padre de sus hijos. Tuvieron a los niños y posteriormente comenzaron las peleas y las agresiones entre los adultos, que luego -tal y como lo contó la abogada- concluyeron en la separación de la pareja y en una prohibición de acercamiento del ex marido hacia la madre de los niños. Sin embargo, había un régimen de visitas de padre e hijos que debía cumplirse.

Según la abogada defensora, la madre referencia que los chicos comenzaron a venir de la casa del padre con signos de maltrato, incluso, de abuso sexual infantil. En cuanto a estas denuncias, la letrada aseguró que al ser la madre latina, no le dieron la correspondiente importancia en el Reino Unido.

En medio de las diferencias entre la ex pareja, la mujer decidió irse de vacaciones con los niños a España, acompañada por parte de su familia mendocina que había viajado a verla.

Denuncias por abuso sexual infantil en España

La abogada relató que cuando la familia llegó a pasar las vacaciones a España, uno de los niños comenzó a quejarse de tener dolores que podían ser compatibles con un abuso sexual infantil. Ella lo llevó a un médico, que constató la situación.

"España corrió vistas a Reino Unido sobre las lesiones compatibles con abuso sexual infantil", destacó la abogada.

Sin embargo, desde la Justicia de Familia de Mendoza aseguraron que no hubo ninguna forma de comprobar la veracidad de estos dichos.

De regreso en Gales, los chicos siguieron visitando al padre y el testimonio de la madre indicó que los maltratos continuaron, entonces ella decidió huir del país con los niños hacia Argentina.

Este fue el punto que complicó la situación familiar, ya que la Justicia del Reino Unido había prohibido a la mujer sacar a los chicos del país. Según la abogada defensora, lo hizo para proteger a los chicos. Fue en enero del 2020.

La versión de la Justicia de Familia da cuenta que, desde el mismo día que el padre notó la desaparición de los hijos, realizó un pedido de averiguación de paradero y la restitución internacional.

Tribunales de Mendoza.png La Justicia provincial intervino en el caso de la restitución de los dos niños mendocinos al Reino Unido.

La vuelta a Mendoza, la pandemia y la orden de restitución

En el primer tiempo de residencia de G y A en Argentina fue poco lo que la Justicia Internacional pudo hacer, por la situación de pandemia.

Sin embargo, Reino Unido estuvo tres años solicitando a la Argentina dar con el paradero de SS y de los dos niños, para que fueran restituidos a Gales.

Una vez que la mujer y los chicos fueron ubicados en Tunuyán, la Justicia de Familia de Mendoza comenzó a intervenir. El fallo en primera instancia del caso, emitido en septiembre del 2022, ordenaba a la madre la restitución de los chicos al Reino Unido.

Esta debía realizarse con no más de diez días de emitida la sentencia y a través de un retorno seguro, en compañía de la madre o de una persona de confianza de los chicos.

Sin embargo, antes de esto, debía darse una revinculación de G y A y su padre, lo que se realizó en forma virtual.

La defensa de la mujer apeló este fallo, aduciendo que los niños iban a sufrir graves consecuencias si regresaban a su país de origen.

Sin embargo, la Cámara de Apelaciones de la Justicia de Familia avaló el fallo en primera instancia. Antes, realizaron entrevistas y pidieron al CAI (Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario) que emitiera un informe acerca de si las consecuencias que podían sufrir los chicos por estos cambios podían afectarlos gravemente.

El CAI emitió un informe en el que no precisó si el daño iba a ser grave.

La Justicia decidió a favor de la restitución, ya que, según explicaron fuentes judiciales, no hay muchos motivos por los que un país pueda negar una restitución internacional de menores.

restitucion Reino Unido.jpg Los menores mendocinos tienen 7 y 5 años.

La violenta separación de los niños y el viaje sin medidas seguras

La tercera apelación de la defensa fue en la Suprema Corte de Justicia, que también decidió reconocer el fallo en 1° instancia.

En materia judicial, no había mucho más para hacer por parte de la Defensa.

El padre de G y A viajó entonces a Mendoza. Según la abogada defensora, el hombre aprovechó una de las visitas de revinculación y abusó sexualmente de uno de los niños, stiuación no constatada por la Justicia de Familia.

El momento más complicado, violento y doloroso para los niños implicados en este conflicto, fue el de la separación de su madre que realizó la Policía por orden judicial el 11 de enero pasado.

En este nivel de la historia la madre de los niños denunció un accionar irregular de la Policía, que actuó con violencia y adjuntó videos al respecto.

La Policía interceptó el auto donde se trasladaban la mujer y sus dos hijos. Según la representante legal, fue una especie de "emboscada". Una vez que detuvieron el vehículo, hubo forcejeos con la madre, quien cayó al piso, mientras los chicos fueron sacados del auto y llevados al aeropuerto El Plumerillo.

El retorno de los niños al Reino Unido

Además de las denuncias por abuso de autoridad policial, violencia, maltrato, y el sufrimiento psicológico de los niños, la defensa de la madre denunció que el retorno a Gales no había sido seguro, como lo indican las condiciones del Tribunal de la Haya.

Esto en tanto y en cuanto los menores debían regresar con su madre al Reino Unido, y ella debía contar con inmunidad judicial para no ser detenida cuando ingresara al país.

"Los chicos viajaron con una asistente social, no se los escuchó, porque ellos querían estar con su mamá. También habían manifestado que no querían estar con el padre", dijo la abogada defensora, quien también destacó que la madre está incomunicada de sus hijos, no tiene ningún tipo de información acerca de dónde y cómo están.

En tanto, la familia materna difundió un video y un pedido de justicia por lo que están viviendo los chicos.

Fuentes judiciales explicaron que los niños están en Gales bajo el cuidado de la trabajadora social que los acompañó desde Mendoza para que la vinculación con el padre sea gradual y por precaución mientras se analizan las denuncias por maltrato y abuso.

El titular de la IGS aseguró que se investiga a los policías

Acerca de la denuncia por maltrato y abuso de autoridad de SS contra 8 efectivos que participaron del operativo para la restitución de sus hijos al Reino Unido, el titular de la Inspección General de Seguridad, Marcelo Puertas, aseguró que ya se abrió una investigación al respecto.

Si bien hay un video que la mujer aportó como prueba, resta determinar si los policías tenían una orden explícita de un juez para efectuar el operativo.