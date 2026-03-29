El día que la NASA vivió una pesadilla y todo el mundo miró hacia el cielo

Francis "Dick" Scobee (Comandante)

(Comandante) Michael J. Smith (Piloto)

(Piloto) Judith Resnik (Especialista de misión)

(Especialista de misión) Ellison Onizuka (Especialista de misión)

(Especialista de misión) Ronald McNair (Especialista de misión)

(Especialista de misión) Gregory Jarvis (Especialista de carga)

(Especialista de carga) Christa McAuliffe (Maestra)

TRANSPORTADOR CHALLENGER, NASA

Todo pudo haberse evitado

Fueron varias las causas que llevaron a que el transportador Challenger se desintegrara. La primera fue técnica: una junta tórica, que no es otra cosa que un anillo de goma diseñado para sellar las secciones de los cohetes. En segundo lugar, el clima. La noche anterior al lanzamiento fue muy fría y esto hizo que el caucho de las juntas se volviera rígido. En tercer lugar: la presión política que le se le impuso a la NASA.

El problema de la junta fue que, al volverse rígido el caucho, el gas caliente del cohete escapó por la junta defectuosa, actuando como un soplete que quemó el tanque de combustible externo, provocando la desintegración estructural de la nave y así también arrasó con todo lo que planeaba la NASA.

Este escenario, trágicamente, pudo haberse evitado, ya que la empresa que fabricó los cohetes había advertido a la NASA sobre el hecho de que no era seguro lanzar los cohetes a temperaturas tan bajas, pero la presión política obligó a mantener el calendario de lanzamientos. A ello se le sumó la falta de comunicación entre ingenieros y los mandos superiores y, finalmente, el negocio primó más que la ciencia.