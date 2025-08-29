Inicio Sociedad Inteligencia Artificial
Pódcast informativo

"El día en minutos": incendios, corte de agua y más de la estafa millonaria en Megatecnología

En pocos minutos, con "El día en minutos" de Diario UNO tenés las noticias más relevantes de Mendoza y el mundo. De lunes a viernes, un resumen pensado para vos

Renata Manuchi
Por Renata Manuchi [email protected]
En Mendoza hubo más de 100 incendios en 7 días y el drama se agrava con cortes de agua. Esa y otras historias reales en El día en minutos.

En Mendoza hubo más de 100 incendios en 7 días y el drama se agrava con cortes de agua. Esa y otras historias reales en "El día en minutos".

Embed

¿Querés estar informado sin perder tiempo? “El día en minutos” de Diario UNO es el resumen diario que te acerca las noticias clave de Mendoza y del mundo. De lunes a viernes, en un formato dinámico y sencillo de escuchar, para que empieces el día con todo lo que necesitás saber.

Más de 100 incendios en 7 días piden no hacer fuego al aire libre

Este contenido fue realizado con inteligencia artificial (IA) a partir de noticias elaboradas por periodistas profesionales y revisadas por nuestra redacción.

El audio de esta nota fue realizado con la herramienta Notebook LM, la cual utiliza inteligencia artificial para generar los diálogos y las voces de los locutores. Todos los contenidos presentes en esta nota han sido revisados por nuestra redacción.

Temas relacionados:

Te puede interesar