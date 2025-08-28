Con “El día en minutos” de Diario UNO te actualizás rápido y sin vueltas. Un podcast con las noticias más destacadas de Mendoza y el mundo, disponible de lunes a viernes, para escuchar en cualquier momento del día: camino al trabajo, en la facu, de regreso a casa o mientras desayunás.
"El día en minutos": le dolía la cabeza y murió, el nuevo voto evangélico y la historia de un semáforo fatal
Con "El día en minutos" de Diario UNO te informás rápido y fácil. De lunes a viernes, lo más importante de Mendoza y el mundo en un formato ágil para acompañarte en tu día