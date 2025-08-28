Inicio Sociedad Inteligencia Artificial
Pódcast informativo

"El día en minutos": le dolía la cabeza y murió, el nuevo voto evangélico y la historia de un semáforo fatal

Con "El día en minutos" de Diario UNO te informás rápido y fácil. De lunes a viernes, lo más importante de Mendoza y el mundo en un formato ágil para acompañarte en tu día

Diario UNO
Por Diario UNO [email protected]
Un nuevo accidente fatal se produjo en Mendoza y una de las causas parece haber sido un semáforo intermitente. Esa y otras historias reales en El día en minutos.

Con “El día en minutos” de Diario UNO te actualizás rápido y sin vueltas. Un podcast con las noticias más destacadas de Mendoza y el mundo, disponible de lunes a viernes, para escuchar en cualquier momento del día: camino al trabajo, en la facu, de regreso a casa o mientras desayunás.

rosario lima denuncian mala praxis medica (1)
Rosario Lima tenía 15 años. Su familia dice que no se la diagnosticó a tiempo y por eso murió.

Este contenido fue realizado con inteligencia artificial (IA) a partir de noticias elaboradas por periodistas profesionales y revisadas por nuestra redacción.

El audio de esta nota fue realizado con la herramienta Notebook LM, la cual utiliza inteligencia artificial para generar los diálogos y las voces de los locutores. Todos los contenidos presentes en esta nota han sido revisados por nuestra redacción.

