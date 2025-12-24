El destino de América del Sur que esta en el top 10 de los lugares más visitados del mundo

Ubicada en lo alto de los Andes, esta ciudadela de América del Sur ofrece una experiencia única. Recorrer sus senderos históricos y conectar con la impresionante ingeniería de la civilización inca. Para proteger este patrimonio, el número de visitantes diarios está controlado, por lo que se recomienda planificar la visita con antelación y pasar la noche en Aguas Calientes para disfrutar del amanecer en Machu Picchu.

Machu pichu (1)

Los lugares turísticos más visitados del mundo

Explorar los lugares turísticos más visitados del mundo es sumergirse en historia, cultura y paisajes que atraen a millones cada año. Desde maravillas antiguas como las Pirámides de Giza y el Taj Mahal hasta íconos modernos como la Torre Eiffel y Times Square, estos destinos ofrecen experiencias únicas si se visitan con planificación.

Más allá de este sitio de América del Sur, según el portal especializado Skyscanner los lugares más visitados del mundo son: