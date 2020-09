El desesperado pedido de trabajo de un mendocino

El tweet con la foto

-Hola, te llamo por la foto en donde pedís trabajo…

-Si, soy yo. Pregúnteme nomás- dice, ante la consulta periodística.

Cuenta que vive en Guaymallén. Que tiene tres hijas, “una de 16, una de 8 y una de cuatro meses que la tengo acá, en mis brazos”.

Sebastián y su familia viven “con mis suegros, en la misma casa. Mi suegro es cafetero”.

Cuenta que en las últimas semanas se paró con su cartel “en la zona de Palmares, ahí dónde está el Parque Benegas, en Godoy Cruz”.

Relata que “conseguí algunas changas. Este miércoles tengo que hacer un laburo en Luján, sacar un techo, volverlo a poner y hacer un contrapiso. En una semana y media creo que lo termino y después veré que otra cosa puedo encontrar.

-¿Puedo poner tu teléfono en la nota?

-Si, mi teléfono es de los viejos, no tiene Internet, ni Whatsapp, ni cámara, ni nada, pero me sirve para que me llamen. Antes tenía, pero lo tuve que vender. Ahora, con este, me alcanza para lo que necesito.

Su teléfono es el que sale en el cartel: 2613042961. Allí atenderá Sebastián.