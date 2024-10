El descubrimiento de una civilización antigua en Miami que sorprendió a todo Florida

Las piezas sugieren la existencia de grupos que establecieron asentamientos temporales en el área, posiblemente como parte de rutas comerciales prehistóricas.

La comunidad Seminole manifestó su preocupación por el destino de los restos, al considerar que el terreno podría haber funcionado como cementerio ancestral. Las leyes de Florida establecen protocolos específicos para el manejo de restos humanos, que deben ser trasladados bajo la supervisión de las tribus reconocidas.

El grupo Related, responsable del desarrollo inmobiliario, destinó 20 millones de dólares a las tareas de arqueología y preservación. El acuerdo alcanzado con las autoridades contempla la exhibición de los artefactos en el mismo edificio y en espacios públicos cercanos.

La construcción del complejo, que incluirá torres residenciales, áreas comerciales y un hotel, seguirá adelante con modificaciones. El proyecto integrará una pasarela que conectará el sitio con el Centro Histórico Nacional del Círculo de Miami, permitiendo que el público pueda apreciar parte del patrimonio cultural descubierto.

Los investigadores trabajan contra reloj para documentar cada pieza encontrada. Este trabajo minucioso podría cambiar la comprensión actual sobre las migraciones y los patrones de asentamiento en América del Norte. Las evidencias sugieren que Miami albergó comunidades organizadas miles de años antes de lo que se pensaba.

El caso genera debates sobre el equilibrio entre el desarrollo urbano y la preservación del patrimonio histórico. Los líderes indígenas y la comunidad local mantienen una atenta vigilancia sobre el proceso, mientras los museos de la zona se preparan para recibir y exhibir parte de la colección arqueológica recuperada.

