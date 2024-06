►TE PUEDE INTERESAR: El descubrimiento que reveló una práctica vudú realizada hace sólo 200 años

El lento camino del mamut hasta la extinción

mamut-imagen.jpg El descubrimiento no explica por qué se extinguieron los mamuts.

Los mamuts recorrieron el hemisferio norte del planeta desde hace 300 mil años hasta cerca de 10 mil años atrás, cuando la desaparición de la tundra ártica que era su hábitat natural comenzó a desaparecer.

Pero un grupo de mamuts cruzaron en algún punto el hielo que unía lo que hoy es Siberia con la isla Wrangel, y continuaron una vida aislada durante 6 mil años más. Eso hizo que los científicos pensaran que su extinción se debió a que la población era poca y continuó achicándose hasta desaparecer.

El descubrimiento que confunde a los científicos

El autor principal del estudio, Love Dalén, explicó que "ahora podemos rechazar con confianza la idea de que la población era simplemente demasiado pequeña y que estaban condenadas a extinguirse por razones genéticas".

Para esta nueva investigación, el equipo analizó el ADN de 21 mamuts, 14 de la isla y 7 continentales. Con estos datos comprobaron que la población de mamuts aislada tenía signos de endogamia, pero que sus mutaciones genéticas eran sólo levemente perjudiciales.

mamut.jpg El mamut desapareció hace miles de años.

La genetista Marianne Dehasque, otra de las autoras, remarcó que "si un individuo tiene una mutación extremadamente dañina, básicamente no es viable, por lo que esas mutaciones desaparecieron gradualmente de la población con el tiempo. Por otro lado, vemos que los mamuts fueron acumulando mutaciones levemente dañinas casi hasta que se extinguieron".

Esto indica que estas mutaciones no fueron las que causaron la desaparición de los mamuts, pero no da otras alternativas para entender esa extinción. Como explica Dalén: "Lo que pasó al final sigue siendo un misterio: no sabemos por qué se extinguieron después de haber estado más o menos bien durante 6.000 años, pero creemos que fue algo repentino".