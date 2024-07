El descubrimiento que puede cambiar el largo de los días y la vida en la Tierra como la conocemos

Un descubrimiento preocupante

Más allá del cambio en la duración de los días, es más alarmante qué está causándolo. La investigación, publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences, demostró que el agua que fluye desde Groenlandia y Antártica -producto del derretimiento del hielo polar- está aumentando la masa alrededor del ecuador, lo que hace que la Tierra rote más lento.

Utilizando técnicas como la Interferometría de Muy Larga Base, los científicos midieron cuánto tarda una señal de radio en viajar desde el espacio hasta diferentes puntos de la Tierra y el largo del día. También midieron con alta precisión la rotación de la Tierra, y revisaron datos de eclipses de hasta mil años atrás.

La acción de la Luna sobre la Tierra también causa que se ralenticen los giros que esta da sobre su eje, pero esta nueva investigación indica que el derretimiento de los cascos polares, causado por el calentamiento global, está acelerando el proceso.

El estudio llega a la sorprendente conclusión de que, si los humanos continúan emitiendo gases de efecto invernadero a un ritmo elevado, el efecto del calentamiento del clima será mayor que el de la atracción de la Luna para finales del siglo XXI.

Entre el año 1900 y hoy, el clima ha provocado que los días se alarguen alrededor de 0,8 milisegundos y, en el peor de los casos, el clima por sí solo sería responsable de extender los días 2,2 milisegundos para el año 2100, en comparación con el mismo punto de referencia.