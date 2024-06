Según explicaron los científicos, de un momento para otro SDSS1335+0728 se volvió más brillante, y se mantuvo así a lo largo de los años.

La comunidad astronómica nunca salió de su asombro. Paula Sánchez Sáez, astrónoma del Observatorio Sur Europeo, lo puso en palabras: "Imagina que has estado observando una galaxia distante durante años y siempre te pareció tranquila e inactiva. De repente, comienza a mostrar cambios dramáticos en brillo, a diferencia de cualquier evento típico que hayamos visto antes".

Normalmente, los astrónomos pueden ser testigos de abrillantamientos pasajeros, que ocurren cuando un agujero negro devora una estrella, o cuando se produce una supernova.

Pero en esta galaxia no se produjo nunca una disminución en el brillo tras cinco años de observación constante, lo que es absolutamente inédito.

Si bien por el momento no hay una explicación certera de por qué toda la galaxia se iluminó de repente, los científicos tienen una teoría que podría explicar el extraño fenómeno.

Lo que se sospecha es que se despertó el agujero negro supermasivo que se encuentra en el centro de SDSS1335+0728. La sorpresa se debe a que nunca se había visto algo similar.

Los agujeros negros supermasivos son millones o miles de millones de veces más grandes que nuestro Sol. Muchos astrónomos piensan que estos gigantes se encuentran en el centro de todas las galaxias.

Claudio Ricci, de la Universidad Diego Portales de Chile, explicó que "en el caso de SDSS1335+0728, pudimos observar el despertar del enorme agujero negro, que de repente comenzó a alimentarse del gas disponible en su entorno, volviéndose muy brillante".

La humanidad recientemente comenzó a poder observar agujeros negros. De hecho, fue en el año 2022 que se tomó la primera imagen conocida de Sagitario A*, el agujero negro que se encuentra en el centro de la Vía Láctea.

Embed - Artist’s animation of the black hole at the centre of SDSS1335+0728 awakening in real time