El desconocido truco casero para arreglar una suela de zapatillas rota y gastada

zapatillas Unas zapatillas de excelente calidad y con la tela aún sana pueden seguir viviendo.

Con un truco casero y algunos elementos, puedes recuperar tus zapatillas preferidas y arreglar la suela usando una cubierta de bicicleta. Además, te dejo una guía para aprender a elegir tus zapatillas según la suela.

Truco casero: cómo arreglar la suela de tus zapatillas

Antes de arreglar unas zapatillas, hay que detectar el problema. Si la suela o parte inferior está despegada del cuerpo del calzado, vas a tener que conseguir un pegamento de zapatero para volverlas a unir. Hoy vienen muchos pegamentos seguros y de uso doméstico con los que pegas las zapatillas en menos de un minuto.

Pero, si las suelas de las zapatillas están quebradas, rotas o muy gastadas, vas a tener que reemplazarlas o arreglar las roturas. Hace poco encontré un truco casero que me llamó mucho la atención: básicamente, consistía en arreglar las zapatillas usando una vieja cubierta de bicicleta.

Este truco casero tiene mucho sentido, ya que la suela de las zapatillas generalmente está fabricada de gomas o materiales de caucho o similares, como las cubiertas de la bici. Te dejo un video y el procedimiento para seguir mejor este truco casero.

Embed - USO UNA CUBIERTA DE BICI COMO SUELA DE ZAPATILLA - Life Hack

Para comenzar con el truco casero, prepara la suela de tus zapatillas, consigue pegamento para caucho y recupera una cubierta de bici vieja. Vas a necesitar también un cúter para cortar la cubierta. Limpia bien la suela de las zapatillas con agua y alcohol y deja que se sequen completamente. Corta la goma de la bicicleta por la mitad y coloca la zapatilla por encima para tomar la medida de la suela. Corta con el cúter dejando un pequeño borde de más. Pega las zapatillas a la cubierta y genera presión para que queden bien planas. Coloca un peso encima y deja que las zapatillas se sequen por lo menos durante una noche completa. Finalmente, corta el excedente de caucho.

Cómo elegir tus zapatillas: 3 consejos

Para elegir zapatillas, hay que evaluar el uso, el terreno, la pisada y el objetivo que tienes.

variedad de zapatillas Existen diferentes modelos de zapatillas, pensadas para cada uso o fin.