El costo del transporte subió 73% y ahora resta definir cuánto impactará en el boleto de micro

"Primero hay que hacer una aclaración importante. Ni el sector (AUTAM), ni el EMOP (Ente de la Movilidad Provincial), lo que hoy (por este miércoles) se habló en la audiencia pública, no es que se está planteando un aumento de tarifas. Lo que se habló en la audiencia pública, fue para determinar los costos para la prestación de servicios", dijo el empresario del transporte.

Luego agregó: "Eso no significa que la tarifa vaya a aumentar en la proporción de los costos. Eso es una decisión política y no le corresponde ni al EMOP, que es un organismo de control, ni es lo que solicitan los empresarios, es una decisión del gobernador, que tiene en cuenta, no solamente las variables económicas o financieras, que son las que se han evaluado hoy, sino que un gobernador es un estadista, debe considerar otras cosas, entonces él, con este informe, en algún momento, no tiene fecha para hacerlo, determinará o no aumentar la tarifa".

raul-mercau.jpg Raúl Mercau, explicó la postura de los empresarios del transporte público para justificar un aumento del boleto del micro. Según sus cálculos, los costos subieron un 73% en un año. Archivo Diario UNO

Las variables usadas para el cálculo de costos

Respecto a los estudios de costos que se presentaron, el titular de AUTAM detalló las variables: "Tenemos que tener en cuenta tres variables, que son las que mueven la aguja. Una son los salarios, que se determinan por una paritaria. Acá tratamos con Sipemon, un sindicato local, pero se referencia a lo que haga la UTA a nivel nacional. Aquí hay un problema, porque ya sabemos lo que recibe como subsidios el AMBA, y lo que recibe el interior".

"La otra variable importantísima, es el combustible, y sus aumentos también tienen un efecto importante sobre los costos de las empresas", apuntó Mercau.

El tercer factor fue explicado así: "Por último, está el valor de los vehículos. Por concesión no puede tener una antigüedad mayor a 10 años. Además, hay un promedio que es de cinco años y, en definitiva, todos los años debe haber una renovación. Esa renovación de vehículos se cotiza en dólares oficiales".

El número final depende de los costos y subsidios

Respecto a las evaluaciones presentadas por los empresarios del transporte, y avalados por el ente regulador, Mercau destacó: "En el caso de los costos urbanos ha significado que el ente de la movilidad (EMOP) ha determinado que debería aumentar (el boleto) un 73%, respecto a los costos que estaban vigentes hace un año".

Como la decisión depende del gobierno provincial, y a su vez este se basa en los subsidios, el ex ministro de la Producción del gobierno de Celso Jaque, dijo: "En este sentido, eso variará, y de algún lado tendrá que salir el dinero. Parte sale de lo que pagan los pasajeros, donde el costo por kilómetro en zona urbana es de $360, y más o menos hay un promedio de un pasajero o dos por kilómetro, por lo cual el pasaje costaría mucho más alto si pagara el 100%".

Para concluir, Mercau aportó: "Por lo tanto, el pasajero paga una proporción, que es menos de la mitad, y las otras dos partes, una sale del Fondo Provincial de Transporte, que eso año a año se vota en el Presupuesto provincial, y la otra parte sale de los fondos nacionales, y aquí hay todo un debate por lo que se destina al AMBA y al interior".