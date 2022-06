Subsidios al transporte: Nación dice que tiene fondos hasta agosto y a Mendoza le debe $940 millones

Las declaraciones del funcionario nacional encendieron las alertas en Mendoza, ya que la Nación aún le adeuda $940 milliones por pagos atrasados desde abril.

natalio mema en el senado.jpg Natalio Mema, secretario de Servicios Públicos de Mendoza.

"Lo que está haciendo la Nación es un ajuste de la peor manera. Porque no toman la decisión de hacer un reparto equitativo de los subsidios del transporte y ajustan al interior y a los que menos ingresos tienen que son los que más usan el transporte público. No sólo no incrementan los subsidios, sino que pagan lo mismo con una inflación del 30% y encima adeudan las cuotas a las provincias", disparó el Secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema.

Según el funcionario de los $1.408 millones que debió recibir Mendoza hasta abril pasado ( las cuotas mensuales son de $352 millones), a las arcas locales sólo ingresaron $820 millones, por lo que la deuda de la Nación hasta ese mes es de $588 millones, a lo que habría que sumar la cuota impaga de mayo, lo que elevaría la deuda a $940 millones.

Los precios del boleto de micro que derivan de los subsidios al transporte

En Mendoza los fondos del subsidio que llegan de Nación representan sólo el 16% del costo total del servicio, el Gobierno provincial sostiene el 67% y los usuarios pagando la tarifa el 17% restante. Según apuntan desde el Gobierno, eso hace que el precio del boleto en la provincia sea de $35 hasta el 1 de julio que se incrementará a $40.

"La distribución del subsidio es tan tremendamente desigual que el gobernador de Buenos Aires no pone un peso para el transporte porque todo lo subsidia la Nación. Eso explica que en esa provincia el precio del boleto siga siendo de $18 porque el AMBA se queda con el 84% de los subsidios, mientras que hay provincias en las que el precio del boleto ya supera los $60 y los $70", resaltó Mema.

Transporte Subsidio 2.png

Transporte Subsidio.png

Ahora es esa distribución la que está en la mira no sólo de la Cámara de Diputados, en donde hay al menos una decena de proyectos para hacer más equitativo el reparto de fondos a las provincias, sino que también apremia a varios gobernadores, incluidos algunos del Frente de Todos, como el de la vecina provincia Sergio Uñac que ya respaldó una de esas iniciativas.

Es más, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, también impulsó otro de esos proyectos a través de sus representantes en el Congreso y pujó para que aquel reparto tuviese una mirada más federal.

