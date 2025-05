El conocido dictador del Imperio Romano que fue raptado por piratas: su venganza feroz marcaría la historia

Los piratas no tenía idea con quién se había metido, Cesar daba órdenes y amenazaba con crucificarlos. Pero los maleantes no lo tomaban en serio. El problema es que no era broma, pues se traba del futuro gobernador del Imperio Romano. Tras 38 días el joven Julio César fue liberado.

Julio Cesa (1).jpg

La venganza de Julio César ante el rapto de los piratas

El noble y futuro emperador logró reunir su fuerza naval en Mileto, a pesar de no ocupar ningún cargo público ni militar, y partió en persecución de los piratas. Una vez capturados, César los visita en la cárcel y finalmente son crucificados.

Este episodio en la historia Julio César demuestra el carácter y la confianza en sí mismo, así como su característica altanería, que ya poseía este afamado patricio durante su juventud. La máscara de desafortunado romano secuestrado, simpático y gracioso, cayó así para dar lugar al más frío y rígido de los rictus.