Según anunció en sus redes el parque con pistas de esquí, ubicado en el Sur provincial: "El día lunes 30 de septiembre es el cierre de esta increíble temporada que estamos transitando, por lo tanto si no adquiriste alguno de nuestros paquetes de alojamiento y pases (con descuentos de hasta el 40% según la fecha) y te vas a alojar en departamentos o aparts, es importante que sepas que desde el 16 de septiembre y hasta el cierre de temporada, el pase va a tener un 30% off, ya sea para comprarlo en nuestras boleterías o en la web (no acumulable con ninguna otra promoción o descuento)", informaron desde el chat de WhatsApp.

