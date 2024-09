Las Heras inició la obra del acueducto norte para llevar agua al Challao desde Alto Godoy

►TE PUEDE INTERESAR: Lo Presti prometió que reflotará la obra de agua potable para 14.000 vecinos de El Challao

En Alto Godoy se está realizando el movimiento de suelo para realizar la ampliación de la reserva de agua, que va a alimentar zonas que ya son abastecidas como Ciudad de Mendoza, centro de Las Heras y los barrios de El Challao en el piedemonte.

Reserva de agua Alto Godoy- acueducto norte--Las Heras.jpg En Alto Godoy, planta potabilizadora de Aysam, se construye una reserva de agua que abastecerá a El Challao en el piedemonte de Las Heras.

"La empresa adjudicataria (Construcciones Electromecánicas del Oeste S. A) está trabajando en la construcción de una reserva que es la de Alto Godoy, primera etapa y luego se irá avanzando en distintos sectores con redes que abarcan terrenos de entidades públicas como la muni de Las Heras, Aguas Mendocinas, el IPV, la muni de Capital, como la Universidad Nacional de Cuyo, con quienes estamos trabajando en estrecha colaboración", comentó el jefe comunal de Las Heras.

En diálogo con UNO, Lo Presti señaló que luego de diversas gestiones presentaron al ENHOSA el recalculo del presupuesto actualizado a la inflación de este año y destacó: "Nos dieron el OK de nación y está en proceso de autorización los nuevos valores. Desde el gobierno nacional manifestaron que la plata para esta obra está, por eso estamos esperando los tiempos lógicos de este tipo de trámites".

Cornejo puso en valor el inicio de las obras en Alto Godoy y el acueducto norte

Este martes el gobernador Alfredo Cornejo firmó el convenio para el comienzo de las obras para la ampliación de la planta potabilizadora de Alto Godoy, perteneciente a la empresa Aguas Mendocinas. Este proyecto estará conectado con el acueducto norte en el Challao, porque una mayor potabilización en el establecimiento irá a abastacer a Ciudad, Ciudad de Las Heras y El Challao.

Cornejo subrayó que estas obras no son muy valoradas, como el pavimento de una calle, que está a la vista, pero advirtió que “son infraestructuras que parecen no tener trascendencia, pero son muy relevantes para la vida de las personas”. Y anunció que, en ese mismo lugar, comenzó a ejecutarse “una obra de las nacionales que hemos restablecido, que es todo el acueducto que va a la zona de El Challao, de Las Heras, que no tienen agua".

planta Alto Godoy vista aerea.jpg La planta de Alto Godoy estará conectada con la del acueducto norte en Las Heras.

El titular de Aguas Mendocinas, Humberto Mingorance, también se refirió a las obras de Alto Godoy y la conexión con el acueducto norte. "Son obras independientes pero complementarias. La de Alto Godoy tiene financiamiento provincial y la que va a abastecer a El Challao es nacional con fondos del ENHOSA. El proyecto ejecutivo lo hizo Aysam y el ENHOSA es el que le financia a la muni. Estamos con la supervición y cuándo tengamos la obra, la vamos a administrar nosotros", comentó el funcionario.

En qué consisten los trabajos del acueducto norte

Esta obra viene a dar solución a un problema de abastecimiento de agua potable en Las Heras, inconviente que se presenta desde hace tres décadas en el sector del piedemonte.

El sistema de provisión de agua potable, previsto en esta obra, está compuesto por tres estaciones de bombeo que elevan el agua desde la cota 826,50 a la cota 1032,60, a una altura de 206 para poder llegar al punto más alto del sistema, denominado “Reserva Challao” con una capacidad de 1.500 metros cúbicos. Esto por las características que tiene el piedemonte.

Las tres restantes reservas que se construirán se ubicarán, una en el establecimiento potabilizador Alto Godoy de capacidad de 550 m3 a otra denominada “Reserva Marista” de 1.500m3 y por último la reserva denominada “Rotonda de la Iglesia del Challao” de capacidad 3.500m3. La capacidad total de reserva a construir es de 6.550m3.

El establecimiento potabilizador Alto Godoy, proveerá 27.744.000 de litros de agua en promedio por día, y de 39.271.000 de litros de agua en su capacidad máxima, para dotar al sistema del recurso necesario para su funcionamiento.

Se estima que esta obra beneficiará a 14.000 familias que podrán contar con este recurso, distribuidas en un área total de 1.416 hectáreas.

