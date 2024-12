El celular que puedes comprar en Chile por un precio de menos de $75 mil

Chile ha sido tradicionalmente un destino tentador para los argentinos en busca de electrónicos a un precio más accesible. La economía chilena, sumada a las políticas comerciales, han hecho que muchos productos sean más económicos al otro lado de la cordillera. Es el caso de un teléfono celular en particular que no solamente vale menos de la mitad en ese país, si no que es el más económico del mercado.