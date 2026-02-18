Ante consultas de vecinos y vecinas, la Municipalidad de Tupungato, a través del Centro Emisor de Licencias de Conducir (CELC) y la Dirección de Seguridad Vial, recuerda a la comunidad que el organismo es la única entidad autorizada para la gestión de licencias, solicitud de turnos y pago de infracciones.
El CELC es el único ente habilitado para trámites y turnos para obtener y/o renovar los permisos de conducir
En un comunicado oficial, el Centro Emisor de Licencias de Conducir de Tupungato recuerda que no cuenta con intermediarios ni gestores externos
La municipalidad de Tupungato informa
La dependencia no cuenta con personal acreditado fuera del Centro ni utiliza intermediarios.
A tener en cuenta:
Solo el personal capacitado del CELC tiene acceso al Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC).Trámites: Se gestionan licencias por primera vez, renovaciones, ampliaciones, duplicados, verificación de multas y la impresión del boleto CeNAT.
Atención y Denuncias
Ante cualquier duda o necesidad de asesoramiento, los ciudadanos deben comunicarse únicamente por las vías oficiales, la oficina funciona en calle Mathons y Río Las Tunas, de lunes a viernes, de 7 a 14h, teléfono 2622 574898.