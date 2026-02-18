El CELC es el único ente habilitado para trámites y turnos para obtener y/o renovar los permisos de conducir

Solo el personal capacitado del CELC tiene acceso al Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC).Trámites: Se gestionan licencias por primera vez, renovaciones, ampliaciones, duplicados, verificación de multas y la impresión del boleto CeNAT.

Atención y Denuncias

Ante cualquier duda o necesidad de asesoramiento, los ciudadanos deben comunicarse únicamente por las vías oficiales, la oficina funciona en calle Mathons y Río Las Tunas, de lunes a viernes, de 7 a 14h, teléfono 2622 574898.