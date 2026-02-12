Tupungato se prepara para una gran competencia de deportes con la Épica Race

Epica-race-165

La inscripción incluye remera oficial, medalla finisher y kit del corredor.

Categorías

La competencia contará con ramas masculina y femenina en dos modalidades:

Élite : individual, desde 18 años

: individual, desde 18 años Competitiva: individual segmentada por edades (18–29, 30–39, 40–49 y +50 años)La categoría Élite largará desde las 9h, mientras que la competitiva iniciará desde las 9.30h, con salidas cada 15 minutos.

Premios en efectivo

Los cinco mejores puestos de la categoría Élite serán premiados:

1°: $200.000

$200.000 2°: $150.000

$150.000 3°: $120.000

$120.000 4°: $100.000

$100.000 5°: $80.000

La premiación está prevista al finalizar la competencia, aproximadamente a las 13:30 h.

Epica-race-103 La propuesta consiste en un circuito de 7 kilómetros con diferentes desafíos físicos y técnicos.

Convocatoria de voluntarios desde la Dirección de Deportes

Desde la Dirección de Deportes también se convoca a vecinos y deportistas que quieran colaborar como fiscalizadores de obstáculos durante la carrera.

Los voluntarios participarán de reuniones informativas previas donde se explicará el funcionamiento del circuito, las tareas y las medidas de seguridad: Inscripción Voluntarios.