Tupungato se prepara para una gran competencia de deportes con la Épica Race

Tupungato ya comienza a palpitar uno de los eventos deportivos más esperados del calendario local y provincial. El próximo domingo 1 de marzo se disputará la Segunda Edición de la “Épica Race”, una exigente competencia de obstáculos que tendrá lugar en las inmediaciones del Camping Municipal de Tupungato.
La propuesta consiste en un circuito de 7 kilómetros con diferentes desafíos físicos y técnicos, donde los corredores deberán superar cada posta para poder continuar hasta la meta.
Inscripciones abiertas para la competencia
La Dirección de Deportes y Recreación confirmó que quedan pocos cupos disponibles y que los interesados pueden anotarse ingresando a www.tupungato.gov.ar.
La inscripción incluye remera oficial, medalla finisher y kit del corredor.
Categorías
La competencia contará con ramas masculina y femenina en dos modalidades:
- Élite: individual, desde 18 años
- Competitiva: individual segmentada por edades (18–29, 30–39, 40–49 y +50 años)La categoría Élite largará desde las 9h, mientras que la competitiva iniciará desde las 9.30h, con salidas cada 15 minutos.
Premios en efectivo
Los cinco mejores puestos de la categoría Élite serán premiados:
- 1°: $200.000
- 2°: $150.000
- 3°: $120.000
- 4°: $100.000
- 5°: $80.000
La premiación está prevista al finalizar la competencia, aproximadamente a las 13:30 h.
Convocatoria de voluntarios desde la Dirección de Deportes
Desde la Dirección de Deportes también se convoca a vecinos y deportistas que quieran colaborar como fiscalizadores de obstáculos durante la carrera.
Los voluntarios participarán de reuniones informativas previas donde se explicará el funcionamiento del circuito, las tareas y las medidas de seguridad: Inscripción Voluntarios.