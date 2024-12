El caso extremo de grooming a un niño mendocino que preocupa a los adultos

►TE PUEDE INTERESAR: Comandos del grupo FOE, negociadores entre la vida y la muerte en escenarios de suicidio

Grooming.jpg El grooming es un proceso en el que se establece un vínculo de confianza entre la víctima y el acosador. A través de diversas técnicas, el agresor busca aislar al menor, debilitando su red de apoyo de familiares, profesores y amigos.

La definición de grooming, explica que este delito consiste en toda acción por la que una persona adulta contacta a un niño o adolescente a través de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos para atentar contra su integridad sexual.

El caso extremo de un niño mendocino

En Mendoza, un niño se convirtió en víctima de uno de los casos más extremos de grooming documentados por los investigadores locales consultados por Diario UNO. El hecho delictivo se concretó en un entorno virtual familiar para muchos padres de niños pequeños, y algunos no tan chicos: Roblox. Esta plataforma permite a los jugadores diseñar minijuegos a través de Roblox Studio, una herramienta gratuita de creación.

3600.webp Roblox es uno de los videojuegos más utilizados por niños, niñas y adolescentes.

La pequeña víctima, de 11 años y oriunda del Sur, era una usuaria habitual del juego. "En un momento un usuario se acercó a su personaje y le prometió una cantidad generosa de Robux, la moneda del juego, sin ningún tipo de interés", explicó la fuente consultada.

El niño aceptó la oferta, lo que marcó el puntapié inicial de una pesadilla que la llevaría hasta un extremo oscuro que un infante de esa edad no imagina caer.

El hombre, con algunas fotos del niño en su galería, propuso una dinámica perversa: le ofrecía Robux a cambio de fotos de él. "La mayoría de los niños no toman dimensión del peligro que implica compartir imágenes de su propio cuerpo, muchas veces las ganas de tener una moneda virtual que le permitiría acceder a mejoras estéticas en su personaje o nuevas experiencias en el juego, pesa más que el peligro", indicó.

El trato comenzó a cumplirse. El niño accedió a enviarle algunas fotos no tan explícitas. Sin embargo, el hombre, experto en su actividad, comenzó a extorsionarlo en cuanto recibió las primeras imágenes. Lo amenazó diciendo que si no le enviaba más fotos, las compartiría con su familia, directores, profesores y compañeros de escuela.

Poco a poco, la dinámica se fue pervirtiendo cada vez más. "No importaba cuántas fotos le enviaba. Del otro lado, el hombre le pedía cada vez más. En un momento el chico no aguantó más la presión e intentó suicidarse", relató.

Entonces, el abuelo tomó conocimiento de la situación y decidió, junto al padre, bloquearle todas las redes sociales y forma de contactarse con el pervertido. "A partir de ahí, el sujeto cumplió lo que prometió, le envió el material a toda la familia, a todos los compañeritos de la escuela, a todos los profesores", concluyó la fuente.

La Fiscalía de San Rafael, a cargo de Javier Giaroli, tomó intervención en el caso y la investigación condujo hasta un hombre de nacionalidad ecuatoriana que tenía su dirección en Quito. "La cuenta está asociada a los metadatos, que nos llevaron a Ecuador. Claro Ecuador no nos contesta. Vamos a Claro Argentina, y nos dicen que no tienen nada que ver. Interpol no nos dio mucha atención. Pero bueno, la investigación sigue y no vamos a parar hasta detener al delincuente", completó otra fuente que interviene en el caso.

La guía preparada por expertos para evitar el grooming