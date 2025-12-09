El buque de última generación que China suma para desafiar el poderío naval del mundo: el primero con catapultas electromagnéticas

Los analistas coinciden en que con este portaaviones, China deja atrás la etapa de “modernización defensiva” y entra en el terreno de la proyección ofensiva, ese lenguaje de poder que se mide en kilómetros de alcance y en la cantidad de convoys que es capaz de escoltar. Para la prensa estatal china, el buque Fujian es un “hito”. Para los observadores en Taiwán, Japón y Washington, es un recordatorio de que las aguas del Pacífico son cada vez más estrechas.

Fujian el portaaviones (1)

El talón de Aquiles de este buque

Xi Jinping dejó claro sabe que un portaaviones no solo sirve para combatir, también sirve para ser visto. Para hacer diplomacia desde la cubierta, para mostrar músculo en mares donde las tensiones se cuentan por millas náuticas. China ha expandido su armada a un ritmo vertiginoso bajo el mandato de Xi, y ahora cuenta con más buques que cualquier otro país, lo que ejerce presión sobre EE.UU. y sus aliados.

Según Zona Militar la República Popular de China mantiene actualmente la armada más numerosa del mundo, con más de 370 buques y submarinos, según señala el propio Pentágono. Entre ellos se encuentran tres portaaviones, todos de propulsión convencional. El más reciente es el Fujian.

El buque Fujian, sin embargo, no es invencible. Funciona con motores diésel, necesita reabastecimiento frecuente y depende de una red de bases en el extranjero que China aún no posee. Frente a los once portaaviones nucleares estadounidenses, veteranos de guerras reales, la brecha sigue siendo notable. Pero el Pacífico no es estático, y el Fujian tampoco. Es el primer paso de una flota que se acelera, una pieza nueva en un tablero donde las distancias se achican y las ambiciones crecen.